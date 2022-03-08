Apple تقدِّم اللون الأخضر لعائلة iPhone 13

مع مكونات الكاميرا التي تم تحسينها من أجل العمل بسلاسة مع نظام iOS 15 وبدعم من معالج إشارة الصور الجديد في شريحة A15 Bionic، يقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 أكثر أنظمة كاميرات المحترفين والكاميرا المزدوجة تطوراً في جهاز iPhone على الإطلاق. يقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max كاميرات جديدة واسعة للغاية وواسعة ومقربة للمسافات يمكنها التقاط صور وفيديوهات مذهلة، كما تتيح قدرات الكاميرات الاحترافية الرائعة مثل الصور والفيديوهات الماكرو. تعد الكاميرا المزدوجة في iPhone 13 وiPhone 13 mini قفزة نوعية في تصميم الكاميرات بفضل الكاميرا الواسعة التي تتميز بأكبر مستشعر في نظام كاميرا مزدوجة على iPhone على الإطلاق، والكاميرا الواسعة للغاية المصممة خصيصاً، والتثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر. بقوة محرك عصبي Neural Engine أسرع في شريحة A15 Bionic، يقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 ميزات تصوير حسابي قوية ومنها Smart HDR 4 ونظام Deep Fusion ونمط الليل في كل الكاميرات، ونمط بورتريه مع إضاءة بورتريه والأنماط الفوتوغرافية. كما يتميز iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max بتنسيق Apple ProRAW.

ومع الفيديو الأعلى جودة من أي هاتف ذكي، يقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 النمط السينمائي الذي يضفي مستوى بوكيه جميل في الفيديوهات، مع قدرة المستخدمين على تعديل التركيز أثناء الالتقاط وبعده.4كما أن iPhone هو أول هاتف ذكي في العالم يقدم خطوات Dolby Vision HDR workflow - التصوير والتحرير والمشاركة، ومع iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max يمكن للمستخدمين الاستفادة من تكنولوجيا ProRes.