Apple تقدِّم اللون الأخضر لعائلة iPhone 13
أعلنت Apple اليوم عن لونين رائعين جديدين كلياً لهاتف iPhone 13 Pro وiPhone 13 وهما الأخضر alpine green والأخضر. تتميز عائلة iPhone 13 بتصاميم أنيقة أصبحت أكثر متانة بفضل واجهة Ceramic Shield، وكذلك تتضمن شريحة A15 Bionic الفائقة وتجربة 5G متقدمة وأنظمة كاميرات عالية المستوى من أجل صور وفيدويهات رائعة، بالإضافة في قفزة هائلة في عمر البطارية. كما يقدم iPhone 13 وiPhone 13 mini شاشة Super Retina XDR أكثر سطوعاً، في حين يأتي iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max بشاشة Super Retina XDR تنبض بالحياة بتكنولوجيا ProMotion مع معدل تحديث متكيف من 10Hz إلى 120Hz. سيتوفر iPhone 13 Pro باللون الأخضر alpine green الجديد وiPhone 13 باللون الأخضر للطلب المسبق يوم الجمعة 11 مارس، على أن يتوفر يوم الجمعة 18 مارس.
وفي هذا الصدد قال بوب بورشرز، نائب رئيس شركة Apple لقسم تسويق المنتجات حول العالم: "يقع الناس في غرام تصميم iPhone 13 Pro وiPhone 13، ونحن متحمسون لرفع الستار عن اللون الأخضر alpine green والأخضر الجديدين وهما إضافة إلى مجموعة الألوان الخلابة في عائلة iPhone 13." "تعطي هذه الألوان الجديدة العملاء خيارات أكثر في جهاز iPhone، ونحن نتطلع لاستفادة العملاء من ما تقدمه عائلة iPhone 13 ومنها أداء لا مثيل له مع شريحة A15 Bionic، وأفضل أنظمة كاميرا لدينا، وتحسينات كبيرة في عمر البطارية من أجل الاحتياجات اليومية، وشبكة 5G سريعة، ومتانة مذهلة وغير ذلك الكثير."
تصميم أنيق ومتين
يتميز iPhone 13 Pro وiPhone 13 بتصميم أنيق ومتين يتميز iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max باللون الأخضر alpine green الجديد بمعالجة السطح بطبقات متعددة من السيراميك والمعادن بدقة النانومتر الواحد، وهو ما يتناسب تماماً مع الشريط المصنوع من درجة الستانلس ستيل المستخدمة في الأدوات الجراحية وسطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع. يتميز الموديلان بأكثر شاشة متقدمة على الإطلاق في هاتف iPhone - شاشة Super Retina XDR مع ProMotion - ويتوفران بمقاس 6.1 إنش و6.7 إنش. يتميز iPhone 13 وiPhone 13 mini باللون الأخضر بهيكل أنيق من نفس اللون والزجاج الخلفي المصقول بدقة وشاشة Super Retina XDR مفعمة بالحياة ويتوفران بمقاس 6.1 إنش و5.4 إنش.1تحمي العائلة بأكملها واجهة Ceramic Shield، وهي حصرية لهاتف iPhone وأقوى من أي زجاج في هاتف ذكي، وتظل في ريادة المجال في تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.2
تصميم أنيق ومتين
يتميز iPhone 13 Pro وiPhone 13 بشريحة A15 Bionic التي تتيح الاستمتاع بتجارب مذهلة مثل النمط السينمائي ورسومات الغرافيك الخلابة، وهي مدمجة بإحكام في نظام iOS 15. تتصدى شريحة A15 Bionic لأكثر المهام صعوبة بكفاءة وتستطيع القيام بعمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي، ومع معالج إشارة الصور الذي تم تصميمه خصيصاً مع الكاميرا القوية، تتيح الشريحة للكاميرا ميزات مثل Smart HDR 4 والأنماط الفوتوغرافية وغيرها الكثير. مع شريحة A15 Bionic ومكونات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتحسين استهلاك الطاقة بفضل الدمج المحكم للأجهزة والبرامج، يقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 عمر بطارية أطول، بل وأفضل عمر بطارية في جهاز iPhone في iPhone 13 Pro Max.3
أكثر نظم الكاميرا تقدماً في جهاز iPhone
مع مكونات الكاميرا التي تم تحسينها من أجل العمل بسلاسة مع نظام iOS 15 وبدعم من معالج إشارة الصور الجديد في شريحة A15 Bionic، يقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 أكثر أنظمة كاميرات المحترفين والكاميرا المزدوجة تطوراً في جهاز iPhone على الإطلاق. يقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max كاميرات جديدة واسعة للغاية وواسعة ومقربة للمسافات يمكنها التقاط صور وفيديوهات مذهلة، كما تتيح قدرات الكاميرات الاحترافية الرائعة مثل الصور والفيديوهات الماكرو. تعد الكاميرا المزدوجة في iPhone 13 وiPhone 13 mini قفزة نوعية في تصميم الكاميرات بفضل الكاميرا الواسعة التي تتميز بأكبر مستشعر في نظام كاميرا مزدوجة على iPhone على الإطلاق، والكاميرا الواسعة للغاية المصممة خصيصاً، والتثبيت البصري للصور بتقنية تحريك المستشعر. بقوة محرك عصبي Neural Engine أسرع في شريحة A15 Bionic، يقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 ميزات تصوير حسابي قوية ومنها Smart HDR 4 ونظام Deep Fusion ونمط الليل في كل الكاميرات، ونمط بورتريه مع إضاءة بورتريه والأنماط الفوتوغرافية. كما يتميز iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max بتنسيق Apple ProRAW.
ومع الفيديو الأعلى جودة من أي هاتف ذكي، يقدم iPhone 13 Pro وiPhone 13 النمط السينمائي الذي يضفي مستوى بوكيه جميل في الفيديوهات، مع قدرة المستخدمين على تعديل التركيز أثناء الالتقاط وبعده.4كما أن iPhone هو أول هاتف ذكي في العالم يقدم خطوات Dolby Vision HDR workflow - التصوير والتحرير والمشاركة، ومع iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max يمكن للمستخدمين الاستفادة من تكنولوجيا ProRes.
يأتيان بنظام iOS 15
يأتي iPhone 13 Pro باللون الأخضر alpine green وiPhone 13 باللون الأخضر مع نظام iOS 15.4 الذي يتيح استخدام Face ID عند ارتداء الكمامة وخيار جديد لصوت Siri، ودعم لغات أوسع في ميزة البحث البصري Visual Lookup، وإيموجي جديدة وغير ذلك الكثير.
تعتمد ميزات البرامج الجديدة على إصدار نظام iOS 15 الذي عزز تجربة iPhone من خلال المزيد من الطرق للتواصل والتحديثات الرائعة التي تساعد المستخدمين على التركيز والاستكشاف والميزات الذكية التي تحسن إنجاز المهام على iPhone. أصبحت مكالمات FaceTime الآن طبيعية أكثر بفضل ميزة الصوت المكاني ونمط بورتريه، كما أن ميزة SharePlay تتيح للمستخدمين مشاركة تجاربهم مع الأصدقاء والعائلة أثناء إجراء مكالمات FaceTime، بينما تساعد ميزة التركيز المستخدمين على الحد من التشتت، كما أُعيد تصميم الإشعارات، وتستخدم ميزة "النص الحي" التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النصوص الموجودة في الصورة لتمكن المستخدمين من اتخاذ الإجراء اللازم حيالها. وتقدم خرائط Apple طرقاً رائعة للتنقل واستكشاف العالم من خلال تجربة ثلاثية الأبعاد للقيادة داخل المدن، وإرشادات المشي باستخدام الواقع المعزز. وأعيد تصميم تطبيق الطقس ليقدم خرائط ملء الشاشة والمزيد من الرسومات البيانية لحالة الطقس، ويضيف تطبيق Wallet الدعم لمفاتيح المنازل، ورخصة القيادة وبطاقة الهوية وأدوات جديدة للتحكم في الخصوصية في Siri والبريد والمزيد من الأماكن داخل النظام لحماية معلومات المستخدم.5
iPhone والبيئة
صُممت كل موديلات iPhone 13 للحد من أثرهما على البيئة، ويشمل ذلك استخدام عناصر أرضية نادرة مُعاد تدويرها بنسبة 100 بالمئة في القطع المغناطيسية مثل تلك المستخدمة في MagSafe، واستخدام الذهب المعاد تدويره بنسبة 100 بالمئة في طلاء لوحة الدوائر الرئيسية والسلك في الكاميرا الأمامية والكاميرات الخلفية واستخدام القصدير المعاد تدويره بنسبة 100 بالمئة في لحام لوحات الدوائر الرئيسة، ولأول مرة في لحام وحدة إدارة البطارية. يشتمل iPhone 13 وiPhone 13 and على خطوط الهوائي التي تستخدم زجاجات المياه البلاستيكية المعاد تدويرها للأفضل والتي تم تحويلها كيميائياً إلى مادة أقوى وعالية الأداء، وهي الأولى من نوعها في المجال. وأعيد تصميم التغليف لعائلة iPhone 13 لنتخلص من الغلاف البلاستيكي الخارجي، الأمر الذي يساهم في توفير 600 طن متري من البلاستيك ويقرِّب Apple من تحقيق هدفها في إزالة البلاستيك تماماً من جميع العبوات بحلول عام 2025. يلبي iPhone 13 Pro وiPhone 13 معايير Apple العالية لكفاءة الطاقة ويظل خالياً من العديد من المواد الخطرة.
أصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها حول العالم، وتخطط لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها بحلول عام 2030، ويشمل ذلك سلاسل التوريد الخاصة بعملية التصنيع وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يُباع سيكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 بالمئة بدءاً من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.