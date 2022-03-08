Apple تكشف النقاب عن M1 Ultra

أعلنت شركة Apple اليوم عن شريحة M1 Ultra التي تمثل نقلة نوعية في شرائح Apple Silicon وأجهزة Mac. تتميز شريحة M1 Ultra ببنية تغليف UltraFusion التي ابتكرتها Apple والتي تجمع قالب شريحتي M1 Max لتشكل نظاماً متكاملاً على شريحة (SoC) بمستويات أداء وقدرات غير مسبوقة، لتقدم قوة حسابية هائلة في جهاز Mac Studio الجديد مع الحفاظ على أداء رائد في المجال لكل واط. يتكون النظام المتكامل في شريحة من 114 مليار وحدة ترانزستور، وهو أكبر عدد وحدات تحويه شريحة أي كمبيوتر شخصي. ويمكن إعداد شريحة M1 Ultra مع ذاكرة موحدة بسعة 128GB ذات مدة انتظار منخفضة ونطاق ترددي عالٍ والتي يمكن أن تصل إليها وحدة المعالجة المركزية مع 20 نواة، ووحدة معالجة رسوم الغرافيك مع 64 نواة، والمحرك العصبي Neural Engine مع 32 نواة، لتقدم أداءً مذهلاً للمطورين العاملين على تجميع الرموز البرمجية، والفنانين العاملين في المجالات ثلاثية الأبعاد ليتمكنوا من تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وكذلك لمحترفي الفيديوهات ليتمكنوا من تحويل ترميز الفيديوهات إلى تنسيق ProRes بسرعة تصل إلى 5.6x أكبر مقارنة بجهاز Mac Pro مع 28 نواة وبطاقة التسريع Afterburner.‏‏‏1‏‏

قال جوني سروجي، نائب الرئيس الأول لقسم تكنولوجيا الأجهزة في Apple: "تُعد شريحة M1 Ultra تطوراً كبيراً في شرائح Apple Silicon ستغير قواعد اللعبة وستحدث ثورة في عالم أجهزة الكمبيوتر الشخصي. فعن طريق توصيل قالب شريحتي M1 Max مع بنية التغليف UltraFusion، يمكننا الارتقاء بشرائح Apple Silicon إلى مستويات جديدة. وبفضل وحدة المعالجة المركزية القوية، ووحدة معالجة رسومات الغرافيك الضخمة، والمحرك العصبي Neural Engine المدهش، وتسريع أداء ترميز ProRes، وضخامة سعة الذاكرة الموحدة، تأتي M1 Ultra لتكمل عائلة M1 وتكون الشريحة الأقوى والأقدر في العالم في أجهزة الكمبيوتر الشخصي."