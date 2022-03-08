Apple تكشف عن iPad Air الأقوى الأكثر تنوعاً في الاستخدام

قدمت Apple اليوم iPad Air الجديد بشريحة M1 التي صممتها Apple، لتقديم قفزة كبيرة في الأداء. بالإضافة إلى مجموعة ألوان جديدة، يأتي iPad Air الجديد القوي المتعدد الاستخدامات بمجموعة جديدة ورائعة من الألوان ويتميز بكاميرا أمامية جديدة واسعة للغاية بنمط "في الوسط" لتوفير تجربة مكالمة فيديو طبيعية أكثر، ومنفذ USB-C بسرعات أعلى مرتين في نقل بيانات، وشبكة 5G السريعة للغاية، ويبدأ بالسعر نفسه الذي في متناول الجميع. الكاميرات المتطورة والمتوافقة مع أحدث الاكسسوارات هي ما يمكّن المستخدمين ومن بينهم صانعو المحتوى واللاعبون والطلاب من الارتقاء بمستويات الإبداع والإنتاج والتعبير عن الذات إلى ما هو أبعد من الحدود. يتوفر جهاز iPad Air الجديد للطلب بدءاً من يوم الجمعة 11 مارس، وسيتوفر في المتاجر بدءاً من يوم الجمعة 18 مارس.
وقال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول لقسم التسويق على مستوى العالم في Apple: "سواء كان العميل طالباً جامعياً يدوّن ملاحظات مفصلة، أو صانع محتوى يعمل على أحدث مشاريعه، أو لاعباً يمارس ألعاباً تتطلب مقداراً هائلا من رسوم الغرافيك، فالجميع يحبون iPad Air بفضل أدائه المذهل وتعدد استخداماته رغم تصميمه الصغير الذي يسهل حمله" "فبفضل شريحة M1 الفائقة، والكاميرا الأمامية الواسعة للغاية مع نمط "في الوسط"، وشبكة 5G فائقة السرعة، أصبح iPad Air الآن أكثر قوة، وأعلى قدرة، وببساطة الأجمل والأكثر متعة على الإطلاق."
تقدم شريحة M1 المذهلة دعماً كبيراً في الأداء حتى بالنسبة للتطبيقات المعقدة والمهام الشاقة، بالإضافة إلى الكفاءة في استهلاك الطاقة، وعمر بطارية يستمر طوال اليوم. 1 تقدم وحدة المعالجة المركزية ثمانية النوى سرعة أداء أعلى لغاية 60 في المائة، وتقدم وحدة معالجة رسومات الغرافيك ثمانية النوى أداء غرافيك أسرع 2x مقارنة بجهاز iPad Air السابق. ومع وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة رسوم الغرافيك، يدعم المحرك العصبي Neural Engine مع 16 نواة وظائف التعلم الآلي المتطورة التي تتيح تجارب رائعة. بداية من تحرير مسارات فيديو متعددة بوضوح 4K، والاستمتاع بألعاب تتطلب أداء رسوميات قوي، وإعادة تصميم غرفة بأبعاد ثلاثية، ووصولاً إلى الواقع المعزز الأكثر واقعية، فإن أداء شريحة M1 يمكن المستخدمين من إنجاز مهام أكثر من أي وقت مضى على iPad Air.
تعمل الكاميرا الأمامية الواسعة للغاية 12MP مع نمط "في الوسط" على تحريك الكاميرا تلقائياً لإبقاء المستخدمين في الصورة أثناء تحركهم. وعند انضمام أشخاص آخرين، تكتشفهم الكاميرا أيضاً وتقوم بتوسيع المشهد بسلاسة لتشملهم في المحادثة.وبذلك يجعل نمط "في الوسط" تجربة الاتصال أكثر تفاعلاً من أي وقت مضى، سواءً أكنت تتواصل مع أحبائك أو تتلقى التعلم عن بُعد. وبعد إضافة نمط "في الوسط" إلى iPad Air، صارت جميع موديلات iPad الآن تتميز بهذه التجربة الساحرة. 2
تتيح الكاميرا الواسعة 12MP الموجودة على ظهر iPad Air للمستخدمين التقاط صور مدهشة وفيديوهات بوضوح 4K، ومسح المستندات، والاستمتاع بتجربة واقع معزز مذهلة. iPad Air حل متكامل لالتقاط الصور وتسجيل فيديوهات وتحريرها، ومشاركتها، وهو ما يجعله أستوديو متعدد الاستخدامات يسهل حمله.
يستطيع العملاء إنجاز المزيد على iPad Air ذلك بفضل الاتصال اللاسلكي السريع أثناء التنقل. كما تتيح شبكة 5G لجهاز iPad Air الوصول إلى سرعات قصوى تصل لغاية 3.5Gbps في الظروف المثالية.3 مع دعم eSIM، وWi-Fi 6، يوفر iPad Air مرونة مذهلة عندما يحتاج المستخدمون إلى الاتصال- بداية من إمكانية الوصول إلى الملفات، وإنشاء نسخة احتياطية للبيانات، ووصولا ً إلى التواصل مع الزملاء، والاستمتاع بفيلم مع العائلة والأصدقاء باستخدام SharePlay.
أصبح منفذ USB-C الآن أسرع مرتين من الجيل السابق، وتصل سرعة نقل البيانات إلى 10Gbps في الثانية، وبهذا أصبح نقل الصور والفيديوهات كبيرة الحجم أسرع من أي وقت مضى. يتيح المنفذ اتصال iPad Air بمنظومة ضخمة من اكسسوارات USB-C، بما في ذلك الكاميرات ووحدات التخزين الخارجية والشاشات بوضوح يصل إلى 6K.
يأتي iPad Air، الذي يحبه كثيرون بفضل تصميمه الخفيف والنحيف، بمجموعة رائعة من الألوان تضم الرمادي الفلكي، وضوء النجوم، والوردي، والبنفسجي، والأزرق الجديد المذهل. يتميز iPad Air بشاشة Liquid Retina Display الغامرة مقاس 10.9 لتوفير تجربة رؤية رائعة مع 3.8 مليون بيكسل وتكنولوجيا متطورة بدرجة سطوع 500 شمعة /المتر المربع، وشاشة مصفحة بالكامل، ومجموعة الألوان الكبيرة (P3)، وتكنولوجيا True Tone، وطلاء الشاشة المضاد للانعكاس.
وبالإضافة إلى شاشة Liquid Retina Display، تقدم سماعات ستيريو بالوضع الأفقي في iPad Air صوت ستيريو على نطاق واسع، من أجل تجربة رائعة في مشاهدة الأفلام. يأتي مستشعر Touch ID مدمجاً في الزر العلوي لجهاز iPad Air مما يتيح سهولة الاستخدام والتحقق الآمن ذاتها التي يعرفها المستخدمون ويفضلونها لفتح قفل iPad Air أو تسجيل الدخول إلى التطبيقات أو استخدام Apple Pay.
يحول Apple Pencil (الجيل الثاني) iPad Air إلى صحيفة رقمية وكراسة رسم يمكن للمستخدمين اصطحابها في أي مكان. وبفضل الشحن اللاسلكي والاقتران، يوفر Apple Pencil دقة متناهية ومدة انتظار غير ملحوظة، مما يجعل الكتابة سهلة وطبيعية مثل استخدام الورقة والقلم.
يتوافق iPad Air الجديد مع Magic keyboard مقدماً أفضل تجربة كتابة بتصميمه العائم ولوحة تحكم مدمجة، ومع Smart Keyboard Folio لتجربة كتابة مريحة على تصميم نحيف، وكذلك يتوافق مع أغطية Smart Folio التي تأتي بألوان خلابة متناسقة - الأسود، والأبيض، والبرتقالي المضيء، والكرزي الداكن، والخزامى، والأزرق البحري- تضفي الكمال على الشكل النهائي لجهاز iPad Air.
iPadOS 15 يقدم تجربة مميزة صممت للاستفادة من قدرات iPad الفريدة.
أصبح تعدد المهام أكثر سهولة، مما يجعل اكتشاف ميزات مثل Split View وSlide Over أسهل في الاكتشاف والاستخدام وأكثر قوة.
كما أصبح تطبيق الملاحظات يعمل على مستوى النظام بالكامل بفضل ميزة الملاحظات السريعة، ويتيح طرقاً جديدة للتعاون والتنظيم سواء عند الكتابة بلوحة المفاتيح أو باستخدام Apple Pencil.
وتتيح ميزة SharePlay مشاركة الأصدقاء والعائلة تجاربهم أثناء إجراء مكالمة FaceTime. فسواء كان المستخدم يشاهد حفلة أو يستمع إلى ألبوم مع الأصدقاء أو يخوض تحدي لياقة مع صديق، تُبقي ميزة SharePlay جميع هذه الأنشطة متزامنة للجميع.
وبفضل قدرات التعلم الآلي، يزداد iPad ذكاءً يوماً بعد يوم. تستخدم ميزة Live Text التكنولوجيا الذكية على الجهاز للتعرف على النصوص داخل الصور والسماح للمستخدمين باتخاذ الإجراء الذي يريدونه حيالها. فعلى سبيل المثال، يمكن لصورة واجهة متجر أن تحتوي على رقم هاتف ويملك المستخدمون خيار إجراء مكالمة لذلك الرقم.4
عند إصدار IPadOS 15.4 وmacOS 12.3 الأسبوع المقبل، ستتيح ميزة التحكم الشامل Universal Control للمستخدمين العمل بفأرة واحدة ولوحة مفاتيح للتنقل بين Mac وiPad للاستمتاع بتجربة سلسلة دون الحاجة إلى ضبط أي إعدادات. ويمكن للمستخدمين أيضاً سحب أي محتوى وإفلاته بين الأجهزة، وهي ميزة رائعة عند الرسم باستخدام Apple Pencil على iPad ثم وضع الرسم في شريحة Keynote على جهاز Mac.5
يتميز IPad Air بهيكل مصنوع من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100٪، وقصدير معاد تدويره بنسبة 100٪ في لحام لوحة الدوائر الرئيسة، وعناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 بالمئة في الهيكل والقطع المغناطيسية لنظام الصوت. تلبي جميع موديلات iPad معايير Apple العالية لكفاءة الطاقة، وتظل خالية من العديد من المواد الخطرة، كما تأتي ألياف الخشب المستخدمة في تغليفه من مصادر معاد تدويرها أو غابات تتمّ إدارتها بشكل مسؤول.
أصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها حول العالم، وتخطط لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها بحلول عام 2030، ويشمل ذلك سلاسل التوريد الخاصة بعملية التصنيع وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يُباع سيكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 بالمئة بدءاً من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.