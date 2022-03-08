Apple تكشف عن iPad Air الأقوى الأكثر تنوعاً في الاستخدام

تعمل الكاميرا الأمامية الواسعة للغاية 12MP مع نمط "في الوسط" على تحريك الكاميرا تلقائياً لإبقاء المستخدمين في الصورة أثناء تحركهم. وعند انضمام أشخاص آخرين، تكتشفهم الكاميرا أيضاً وتقوم بتوسيع المشهد بسلاسة لتشملهم في المحادثة.وبذلك يجعل نمط "في الوسط" تجربة الاتصال أكثر تفاعلاً من أي وقت مضى، سواءً أكنت تتواصل مع أحبائك أو تتلقى التعلم عن بُعد. وبعد إضافة نمط "في الوسط" إلى iPad Air، صارت جميع موديلات iPad الآن تتميز بهذه التجربة الساحرة. 2‏

تتيح الكاميرا الواسعة 12MP الموجودة على ظهر iPad Air للمستخدمين التقاط صور مدهشة وفيديوهات بوضوح 4K، ومسح المستندات، والاستمتاع بتجربة واقع معزز مذهلة. iPad Air حل متكامل لالتقاط الصور وتسجيل فيديوهات وتحريرها، ومشاركتها، وهو ما يجعله أستوديو متعدد الاستخدامات يسهل حمله.