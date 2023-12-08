"تيك توك" يضيف أدوات لتصفية التعليقات للتعامل بشكل أفضل مع المحتوى الخاص بالحرب في غزة

وتشير تقارير إلى أن جهود "تيك توك" المكثفة، قد لا تقنع أولئك الذين ما زالوا يتهمون خوارزميتها بالتحيز، فقد استمرت المنصة على الأقل في إزالة كمية مذهلة من المحتوى التي وصفته بـ"المسيء"؛ حيث بلغ أحدث رقم لمقاطع الفيديو المحذوفة في منطقة الصراع "1.3" مليون، بين 7 أكتوبر و30 نوفمبر، وشملت "المحتوى الذي يروج لحماس، وخطاب الكراهية، والإرهاب، والمعلومات المضللة".