تسريبات تكشف مواصفات أجهزة "آيباد" الجديدة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن مواصفات أجهزة "آيباد" الجديدة، التي تعمل الشركة على طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن "أبل" ستعمل على ترقية حاسبي "آيباد برو" و"آيباد آير" اللوحيين، بحسب ما نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني المعني بأخبار "أبل".
وستقدم "أبل" لأول مرة على الإطلاق جهاز "آيباد آير" بحجميْن، كما تفعل دوماً مع أجهزة "آيباد برو"، حيث ستطرحه بقياسَي 11 بوصة و12.9 بوصة.
وستكون أبعاد إصدار "آيباد آير" 12.9 بوصة، على النحو التالي 280.6×214.9×6 ملليمترات.
أما بالنسبة لجهاز "آيباد برو" فهو سيأتي بقياسَيْن الأول 11 بوصة بأبعاد "249.7×177.5×5.1" ملليمتر، والثاني بقياس 12.9 بوصة بأبعاد أطول قليلاً وأعرض قليلاً من "آيباد آير" ولكنه سيكون "أنحف"، حيث ستكون أبعاده "281.5×215.5×5".
وسيتم دعم أجهزة "آيباد" الجديدة كلها بشاشات "أوليد".
ومن المتوقع أن يتم طرح أجهزة "آيباد" الجديدة بحلول نهاية شهر مارس، ويعمل صانعو الملحقات بالفعل على تكثيف إنتاج الحافظات الخاصة بها.
وستحتوي أجهزة "آيباد برو" الجديدة على شريحة "إم 3"، في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت أجهزة "آيباد آير" ستنتقل إلى معالجات "إم 3" أم ستظل بمعالجات "إم 2".