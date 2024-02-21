تسريبات تكشف مواصفات أجهزة "آيباد" الجديدة

وستحتوي أجهزة "آيباد برو" الجديدة على شريحة "إم 3"، في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت أجهزة "آيباد آير" ستنتقل إلى معالجات "إم 3" أم ستظل بمعالجات "إم 2".