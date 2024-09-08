كل ما تريد معرفته عن هاتف "آيفون 16".. متى يمكنك أن تشتريه؟

حتى الآن، لم تكشف أبل عن السعر المتوقع أن يطرح هاتف "آيفون 16" به، ولكنه قد يكون مقاربًا بصورة كبيرة لهواتف "آيفون 15" بحسب مصادر، والتي كانت تبدأ من 799 دولارًا أمريكيًّا، وصولًا إلى 1599 دولارًا أمريكيًّا لهاتف "آيفون 15 برو" سعة تخزين 1 تيرابايت.