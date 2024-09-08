كل ما تريد معرفته عن هاتف "آيفون 16".. متى يمكنك أن تشتريه؟

يترقب عدد كبير من عشاق هواتف "آيفون" المؤتمر العالمي الكبير لشركة "أبل" الأمريكية لطرح هاتف "آيفون 16" يوم الاثنين، وكلما يقترب الموعد تزداد التساؤلات.
وأبرز هذه التساؤلات التي يطرحها عدد كبير من الناس: متى سيمكننا شراء هاتف "آيفون 16"؟ وما السعر المتوقع أن يتم طرح الهاتف به؟
لذلك قدم موقع "جي إس إم آرينا" إجابات عديدة لأبرز هذه الأسئلة من مصادر داخل "أبل".
الاثنين 9 سبتمبر: مؤتمر "أبل" الرسمي للكشف عن الهاتف.
الجمعة 13 سبتمبر: فتح طلبات الشراء المسبقة.
16 سبتمبر: نظام "آي أو إس 18" سيكون متاحًا للتنزيل.
20 سبتمبر: بدء طرح هواتف "آيفون 16" وأجهزة أخرى بالمتاجر.
حتى الآن، لم تكشف أبل عن السعر المتوقع أن يطرح هاتف "آيفون 16" به، ولكنه قد يكون مقاربًا بصورة كبيرة لهواتف "آيفون 15" بحسب مصادر، والتي كانت تبدأ من 799 دولارًا أمريكيًّا، وصولًا إلى 1599 دولارًا أمريكيًّا لهاتف "آيفون 15 برو" سعة تخزين 1 تيرابايت.
قد يتأخر طرح منتجات أبل الأخرى مثل "أبل ووتش" و"آير بودز" إلى أواخر شهر أكتوبر المقبل.