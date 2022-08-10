إحصائية تكشف الوقت الذي أمضاه الناس في مشاهدة بث الألعاب هذا الربيع

ولكن شهدت في المقابل فئة "تويتش جست تشاتنج" نمواً سريعاً، حيث نمت الساعات التي تمت مشاهدتها هناك بنسبة 2.2 في المائة عن الربع السابق، مما يمنح هذه الفئة أعلى نسبة مشاهدة على الإطلاق، وكانت الفئات الأكثر مشاهدة بعد ذلك "جراند ثيفت أوتو في (بنحو 465 مليون ساعة، و"ليج أو ليجندز" بنحو 464 مليون ساعة).