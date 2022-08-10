إحصائية تكشف الوقت الذي أمضاه الناس في مشاهدة بث الألعاب هذا الربيع
كشفت إحصائية جديدة عن الوقت الذي أمضاه الناس في مشاهدة بث الألعاب خلال هذا الربيع، والذي يظهر انخفاضاً كبيراً عن الربع السابق له.
وأوضح التقرير عن مؤسستي "ستريم لابس" و"ستريم هاتشيت" انخفاض عدد الساعات التي يتم بثها عن الألعاب على منصات "تويتش" و"يوتيوب جيمنج"، و"فيسبوك جيمينج" بشكل كبير خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي.
وكان عدد ساعات البث المباشر على المنصات الثلاث نحو 273 مليون ساعة، وهو ما يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 19.4 في المائة عن الربع الثاني من عام 2021، و12 في المائة عن الربع السابق.
وتابع المشاهدون البث لمدة 7.36 مليار ساعة عبر الأنظمة الأساسية الثلاثة في الربع الأخير، ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 18.1 في المائة على أساس سنوي (بلغت نسبة المشاهدة 8.99 مليار ساعة في الربع الثاني من عام 2021) و8.4 في المائة عن الربع السابق.
وقد يكون التباطؤ في جميع المنصات الثلاث، بسبب تغير حالة الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول في الخارج، بدلاً من البقاء في المنازل العام الماضي، لأسباب تتعلق بالوباء.
ولا تزال منصة "تويتش" هي الأكبر بين المنصات الثلاث، مع 76.7 في المائة من حصة السوق من حيث بلغت ساعات المشاهدة (5.64 مليار) و92.7 في المائة من الساعات المتدفقة (204.2 مليون).
وانخفضت هذه الأرقام بنسبة 13.4% و16% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، وانخفض عدد القنوات الفريدة المتدفقة على المنصة بنحو مليونين إلى 9.6 مليون أيضًا.
ولكن شهدت في المقابل فئة "تويتش جست تشاتنج" نمواً سريعاً، حيث نمت الساعات التي تمت مشاهدتها هناك بنسبة 2.2 في المائة عن الربع السابق، مما يمنح هذه الفئة أعلى نسبة مشاهدة على الإطلاق، وكانت الفئات الأكثر مشاهدة بعد ذلك "جراند ثيفت أوتو في (بنحو 465 مليون ساعة، و"ليج أو ليجندز" بنحو 464 مليون ساعة).
وظلت نسبة مشاهدة "يوتيوب جيمنج" ثابتة في الواقع مقارنة بالربع السابق، على الرغم من انخفاضها بنسبة 13.1% من الربع الثاني من عام 2021 إلى 1.13 مليار ساعة، بانخفض إجمالي الساعات التي يتم بثها بنسبة 9.6% على أساس سنوي إلى 8.05 مليون.
وتعرضت خدمة "فيسبوك جيمنج" لانتكاسة أكبر، حيث انخفض عدد الساعات التي تمت مشاهدتها بنسبة هائلة بلغت 51 في المائة مقارنة بالعام الماضي إلى 580 مليون ساعة.
وكان هناك انخفاض أكبر من حيث عدد ساعات البث، من 20.8 مليون في الربع الثاني من عام 2021 إلى 7.9 مليون في الربع الأخير، بانخفاض بنسبة 62 في المائة.