"إكس" تعلن نيتها اتخاذ إجراءات بحق شبكة "تزييف عميق" تستهدف سياسيين بريطانيين

أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًّا "إكس"، نيتها اتخاذ إجراءات بحق ما تم الكشف عنه، من وجود "شبكة تزييف عميق" تستهدف تشويه سمعة سياسيين بريطانيين.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد نشرت تقريرًا موسعًا، حول استخدام تلك الشبكة مقاطع تم التلاعب بها بتقنيات "التزييف العميق" لتشويه سمعة سياسيين بريطانيين، مستعينة بمساحة الحرية التي تمنحها "إكس" للمستخدمين.
ويكشف التحقيق أن هذه الحسابات كانت تنشر تعليقات مضللة لتعزيز الانطباع بأن المقاطع حقيقية؛ حتى تكون مؤثرة على الرأي العام قبل الانتخابات العامة التي تنتظرها بريطانيا.
ونقلت "بي بي سي" عن المتحدث باسم "إكس" قوله إن المنصة وضعت مجموعة من السياسات والميزات لحماية المحادثة المحيطة بالانتخابات.
وتابع: "سنصنف المحتوى الذي ينتهك سياسة الوسائط الاصطناعية والمتلاعب بها لدينا، ونُزِيل الحسابات المشاركة في التلاعب بالمنصة أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة لقواعدنا".
وأوضح أن المنصة تعمل على التحقيق بشأن مقاطع الفيديو تلك التي حقق بعضُها عشرات الآلاف من المشاهدات.
وأردف: "لدينا أكثر من 500 ألف مساهم في 70 دولة يشاركون في خدمة التحقق من الحقائق التي يديرها القارئ في (إكس)، وندعم أي جهود رامية لزيادة المعرفة الرقمية خلال فترة الانتخابات البريطانية".