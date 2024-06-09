"إكس" تعلن نيتها اتخاذ إجراءات بحق شبكة "تزييف عميق" تستهدف سياسيين بريطانيين

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد نشرت تقريرًا موسعًا، حول استخدام تلك الشبكة مقاطع تم التلاعب بها بتقنيات "التزييف العميق" لتشويه سمعة سياسيين بريطانيين، مستعينة بمساحة الحرية التي تمنحها "إكس" للمستخدمين.