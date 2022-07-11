وثائق مسربة تكشف اتباع "أوبر" أساليب "غير قانونية" لتصبح خدمة النقل التشاركي الأكبر في العالم

كشفت مجموعة من الوثائق الداخلية المسربة لشركة "أوبر" للنقل التشاركي، اتباعها أساليب غير قانونية لتصبح الخدمة الأكبر في العالم.
وأوضحت الوثائق التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وعشرات المنافذ الإخبارية الأخرى؛ أن أوبر تلاعبت بالقوانين والقواعد المنظمة للعمل ضمن استراتيجياتها للتوسع العالمي.
وتتضمن الوثائق المسربة أكثر من 124 ألف وثيقة في الفترة من 2013 إلى 2017، والتي تتضمن دفع الشركة رشاوى لحكومات ورؤساء وزراء ومسؤولين تنفيذيين في شركات كبرى ضمن خطط توسعها.
وعلقت أوبر على تلك التسريبات ببيان قالت فيه: "انتقلت الشركة من عصر المواجهة إلى التعاون منذ تولّي الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي المسؤولية بعد استقالة مؤسسها ترافيس كالانيك في عام 2017.
ويظهر التسريب كيف أن أوبر حاولت حشد الدعم من خلال مغازلة رؤساء الوزراء والرؤساء والمليارديرات وبارونات الإعلام، بالإضافة إلى نشره المذكرات، والعروض التقديمية، والدفاتر، والمستندات الأخرى، رسائل البريد الإلكتروني، ورسائل "آي ميسج" و"واتسآب" بين كبار المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون، والتي تظهر اتباعها أساليب غير قانونية لتعزز انتشارها العالمي.
يكشف تقرير آخر من صحيفة واشنطن بوست عن استخدام أوبر المزعوم لـ"مفتاح القفل" لإغلاق أنظمة كمبيوتر الشركة "لمنع السلطات من التحقيق بنجاح في ممارسات أعمال الشركة لأنها عطلت صناعة سيارات الأجرة العالمية".
وتوضح وثيقة بالتفصيل كيف أن الشركة "استفادت من الهجمات العنيفة "على السائقين لتعزيز أجندتها؛ حيث يتضمن التقرير اقتباسات من "دليل سائقي أوبر"، الذي قامت الشركة بتجميعه، والذي تضمن نقطة تشير إلى "عدم ترك مسؤولي إنفاذ القانون وشأنهم".
وتشير الوثائق إلى محادثة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التنفيذي لشركة أوبر؛ يخبر الأول فيها أنه يمكنه إصلاح القوانين لصالح الشركة.
كما توضح الوثائق كيف كانت مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة نيلي كروس تتفاوض للانضمام إلى مجلسها الاستشاري قبل أن تغادر آخر منصب لها في أوروبا، وتضغط بشكل غير رسمي نيابة عن الشركة خلال فترة "تهدئة" قبل انضمامها.
عندما بدأت أوبر في تقديم خدمات مشاركة الركوب في جميع أنحاء العالم، ذكرت صحيفة الجارديان أن المديرين التنفيذيين "لم يكن لديهم أوهام بشأن انتهاك الشركة لقانونها؛ حيث قال أحد المديرين التنفيذيين مازحًا: إنهم أصبحوا "قراصنة".
وبحسب ما ورد: ذكر الرئيس السابق للاتصالات العالمية نايري هورداجيان: "في بعض الأحيان لدينا مشاكل لأننا، حسنًا، نحن فقط غير قانونيين".
وعلق جيل هازلبيكر، نائب الرئيس الأول للتسويق والشؤون العامة في أوبر على التسريبات بقوله: "لم ولن نقدم أعذارًا لسلوك سابق لا يتماشى بوضوح مع قيمنا الحالية".
وتابع قائلًا: "بدلًا من ذلك نطلب من الجمهور أن يحكم علينا من خلال ما فعلناه خلال السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات القادمة".
قدم المتحدث باسم ترافيس كالانيك، ديفون سبورجون، مجموعة مطولة من النفي التي نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، قائلًا: "لم يصرح كالانيك مطلقًا أو يوجه أي سلوك غير قانوني في جهود توسعة أوبر في روسيا، وفي الواقع لم يكن له سوى مشاركة محدودة للغاية في خطط التوسع تلك. كالانيك لم يقترح أبدًا أن أوبر يجب أن تستغلّ العنف على حساب سلامة السائق، في الضغط على أجندتها الزائفة التي وجه كالانيك سلوكًا غير قانوني أو غير لائق".