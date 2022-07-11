وثائق مسربة تكشف اتباع "أوبر" أساليب "غير قانونية" لتصبح خدمة النقل التشاركي الأكبر في العالم

قدم المتحدث باسم ترافيس كالانيك، ديفون سبورجون، مجموعة مطولة من النفي التي نشرها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، قائلًا: "لم يصرح كالانيك مطلقًا أو يوجه أي سلوك غير قانوني في جهود توسعة أوبر في روسيا، وفي الواقع لم يكن له سوى مشاركة محدودة للغاية في خطط التوسع تلك. كالانيك لم يقترح أبدًا أن أوبر يجب أن تستغلّ العنف على حساب سلامة السائق، في الضغط على أجندتها الزائفة التي وجه كالانيك سلوكًا غير قانوني أو غير لائق".