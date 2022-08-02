تطبيق "ديسكورد" يعالج مشكلة مؤرقة لمستخدمي "أندرويد"

أعلن تطبيق التراسل الصوتي الشهير "ديسكورد"، عن معالجته مشكلة أزعجت الكثير من مستخدمي إصدار "أندرويد".
وأوضح المسؤولون عن "ديسكورد" -بحسب ما ذكره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- أن الكثير من مستخدمي إصدار "أندرويد" كانوا ينزعجون من تأخر وصول الميزات الجديدة للتطبيق التي تصل أولًا إلى إصداريْ "آي أو إس" و"سطح المكتب".
ولأجل ذلك، أشار "ديسكورد" إلى أنه يعيد حاليًا بناء إصدار "أندرويد" بالكامل؛ ليتمكن المستخدمون من الوصول للميزات الجديدة بسهولة مثل مستخدمي هواتف آيفون أو حواسيب سطح المكتب.
وذكرت الشركة المشغلة لـ"ديسكورد" أنها أعادت مؤخرًا بناء تطبيق "أندرويد" الخاص بها باستخدام تقنية React Native، التي تستخدمها في تطوير إصدار "آي أو إس"؛ ليصبح الإصداران على نفس قاعدة الشفرة الأساسية، ويمكنهما الحصول على كل المزايا في نفس الوقت.
وسيمكّن هذا الأمر مستخدمي "ديسكورد" من التفاعل بصورة أكبر مع مستخدمي هواتف "آيفون"، وعدم وجود أي فوارق في المزايا تعيق التواصل فيما بينهم.
ووعد مسؤولو "ديسكورد" أن يطرحوا الإصدار الجديد لمستخدمي "أندرويد" خلال الأسابيع المقبلة؛ فيما أشارت إلى أن الصيغة الجديدة للتطبيق موجودة فعليًّا حاليًا على متجر "جوجل بلاي" للمستخدمين الجدد.