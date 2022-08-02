تطبيق "ديسكورد" يعالج مشكلة مؤرقة لمستخدمي "أندرويد"

وأوضح المسؤولون عن "ديسكورد" -بحسب ما ذكره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- أن الكثير من مستخدمي إصدار "أندرويد" كانوا ينزعجون من تأخر وصول الميزات الجديدة للتطبيق التي تصل أولًا إلى إصداريْ "آي أو إس" و"سطح المكتب".