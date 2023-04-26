تسريبات: "تيك توك" يستعد لتدشين ميزة جديدة تستغل تقنيات "الذكاء الاصطناعي"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك" يستعد حالياً لتدشين ميزة جديدة تستغل تقنيات "الذكاء الاصطناعي" الجديدة في خدماتها.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "تيك توك" يستعد لإطلاق ميزة إنشاء "صورة رمزية" باستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي" مستفيدة من تطبيقات التعلم العميق مثل "ميدجيرني" أو "لينسا".
وتتيح أداة "صور الذكاء الاصطناعي الرمزية" تحميل من 3 إلى 10 صور لنفسك، والاختيار من بين 5 أنماط فنية مختلفة.
وسيتم بعد ذلك إنشاء ما يصل إلى 30 صورة رمزية منفصلة في بضع دقائق، ويمكنك بعد ذلك تنزيل صورة واحدة أو عدة صور أو كلها لاستخدامها كصورة للملف الشخصي أو في القصص.
رغم أن هذه الأنماط تعد محدودة مقارنة بما يتم الحصول عليها في تطبيقات خارجية مثل "لينسا"، إلا أن المصادر أشارت إلى أن النتائج في "تيك توك" تبدو جيدة جداً وأفضل من باقي التطبيقات الأخرى.
ورجّحت المصادر أن هذه الميزة الجديدة لن يسمح "تيك توك" باستخدام الأشخاص لها إلا مرة واحدة يومياً، لتجنب التحميل الزائد على خوادمها.