تسريبات: "تيك توك" يستعد لتدشين ميزة جديدة تستغل تقنيات "الذكاء الاصطناعي"

وسيتم بعد ذلك إنشاء ما يصل إلى 30 صورة رمزية منفصلة في بضع دقائق، ويمكنك بعد ذلك تنزيل صورة واحدة أو عدة صور أو كلها لاستخدامها كصورة للملف الشخصي أو في القصص.