بعد أسابيع من اختبارها.. "واتساب" يطلق ميزتَه الجديدة "رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة"
أعلن تطبيقُ "واتساب" للمراسلة الفورية، إطلاقَ ميزة جديدة تخصّ رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة، بعد أسابيع من اختبارها.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية: إن الخاصية الجديدة يجري حاليًّا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل "الدردشات" أفضل.
وأوضحت "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، في منشور على مدونتها؛ أنّ الرسائل الصوتية في "واتساب" غيّرت الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك، ويسرنا انطلاقًا من هذه الخاصية طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة.
ويمكنك الآن، وفق "سكاي نيوز عربية"، تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة.
وكل ما يحتاجه مستخدمو "WhatsApp" هو الضغط على زر "الرسائل الصوتية" مرة واحدة، ليتحول إلى "رسائل الفيديو القصيرة"، بعدها يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية.
الفيديو، الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى؛ مما يجعله "حصريًّا" للمرسل إليه.
ويعتقد أن الميزة مستوحاة من التطبيق المنافس "سناب شات".