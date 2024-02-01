تحرك أمريكي رسمي بشأن المكالمات الناتجة عن "الذكاء الاصطناعي"

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية، جيسيكا روزنورسيل، إن اللجنة تود اعترافًا رسميًا، بالمكالمات التي تستخدم الأصوات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي باعتبارها "مصطنعة"، مما يجعل استخدام تقنيات استنساخ الصوت في المكالمات الآلية غير قانوني.