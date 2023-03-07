"واتساب" ينصاع لقوانين الاتحاد الأوروبي حول حماية البيانات الشخصية لمستخدميه

وافق القائمون على تطبيق واتساب، على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق.
وأعلنت الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية في بيان لها أنه "نتيجة للحوار بين منظمة حماية المستهلك والمفوضية الأوروبية، التزمت الشركة المسؤولة عن "واتساب" بأن تكون أكثر شفافية بشأن التغييرات في قواعد تقديم الخدمات للمستخدمين".
وفي يونيو من العام الماضي أرسلت منظمة حماية المستهلك والمفوضية الأوروبية، رسالة إلى شركة "واتساب" بسبب "مخاوف ناجمة عن تحديثات لشروط خدمة تطبيق المراسلة" الذي تديره، ودعت إلى إعلام المستخدمين بالنموذج الاقتصادي للشركة؛ وفق "روسيا اليوم".
وعلى وجه الخصوص دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعلام مستخدمي "واتساب" بوضوح، عن أي تغيير في سياسة خدمات التطبيق؛ حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانوا سيستمرون في استخدام خدماته أم لا، بالإضافة إلى ذلك حثّت المفوضيةُ الأوروبية الشركةَ على الكشف عما إذا كانت تستخدم بيانات المستخدمين الشخصية لأغراض تجارية.
من جهتهم وعد القائمون على "واتساب"، بتسهيل رفض التحديثات المطروحة لمستخدمي التطبيق في حال لم يوافق المستخدمون عليها، كما وعدوا بعدم نقل بيانات المستخدم إلى جهات ثالثة بما فيها "فيسبوك"، ومنع استخدام هذه البيانات لأغراض الدعاية التجارية.