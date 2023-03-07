"واتساب" ينصاع لقوانين الاتحاد الأوروبي حول حماية البيانات الشخصية لمستخدميه

وعلى وجه الخصوص دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعلام مستخدمي "واتساب" بوضوح، عن أي تغيير في سياسة خدمات التطبيق؛ حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانوا سيستمرون في استخدام خدماته أم لا، بالإضافة إلى ذلك حثّت المفوضيةُ الأوروبية الشركةَ على الكشف عما إذا كانت تستخدم بيانات المستخدمين الشخصية لأغراض تجارية.