"جوجل" تُقِر بمشكلة تقنية في خدمات "درايف" تؤدي إلى اختفاء الملفات

أقرت شركة "جوجل" الأمريكية، بوجود مشكلة تقنية في خدمات "درايف" للتخزين السحابي الخاصة بها، والتي تؤدي إلى اختفاء عدد من الملفات الخاصة بمستخدميها.
وأوضحت "جوجل" في تصريحات نقَلها موقع "9 تو 5 جوجل" التقني المتخصص، أنها تُحقق حاليًا في سبب هذه المشكلة، التي يبدو أنها ظهرت في تطبيق "درايف تو ديسكتوب" للتخزين السحابي على الحواسيب الشخصية والمحمولة بشكل خاص.
وكانت هذه المشكلة قد ظهرت في البداية، بعدما اشتكى عدد من المستخدمين في منتديات دعم جوجل من أن ملفات خاصة بهم وجداول البيانات التي يقومون بتحديثها بانتظام؛ تم فقدان جميع البيانات بها في السنوات الخمس الماضية تقريبًا.
وقالت جوجل في بيان رسمي: "إننا نُحَقق في التقارير المتعلقة بمشكلة تؤثر على مجموعة فرعية محدودة من مستخدمي درايف لسطح المكتب، وسنتابع المزيد من التحديثات".
وتمت الإشارة إلى أن المشكلة تؤثر على الإصدار 84.0.0.0 - 84.0.4.09 من درايف لسطح المكتب.
ونصحت المستخدمين بعدم النقر على "قطع اتصال الحساب" داخل درايف لسطح المكتب، وعدم حذف أو نقل مجلد تطبيق مُعَين يسمى "درايف إف إس".
وأوصت "جوجل" كذلك بعمل نسخة من مجلد بيانات التطبيق إذا كان لديك مساحة على محرك الأقراص الثابتة لديك.
وتقدم "جوجل" عدة طرق لاستعادة (أو على الأقل التحقق) من الملفات المحذوفة، ويتضمن ذلك فحص سلة المهملات، والتي يتم الآن إفراغها تلقائيًّا بعد 30 يومًا.
من المفيد أيضًا التحقق من لوحة النشاط، التي تَعرض أي ملفات تم حذفها أو نقلها مع التاريخ ذي الصلة.
ومع ذلك، فبالنسبة لهذا الإصدار الأخير، لا يبدو أن لوحة النشاط تظهر اختفاء الملفات؛ وفقًا لمستخدمي منتدى دعم "جوجل".