"جوجل" تُقِر بمشكلة تقنية في خدمات "درايف" تؤدي إلى اختفاء الملفات

وكانت هذه المشكلة قد ظهرت في البداية، بعدما اشتكى عدد من المستخدمين في منتديات دعم جوجل من أن ملفات خاصة بهم وجداول البيانات التي يقومون بتحديثها بانتظام؛ تم فقدان جميع البيانات بها في السنوات الخمس الماضية تقريبًا.