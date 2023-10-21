جدل واسع بسبب تقنية على هواتف "بيكسل".. الكاميرا تكذب

أثارت تقنية جديدة مطروحة في الكاميرات الخاصة بهواتف "جوجل بيكسل" الجديدة، الجدل؛ بسبب استعانتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالوجوه.
وأشار تقرير منشور عبر "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) إلى أن هذه التقنية الجديدة التي ظهرت بهواتف "بيكسل 8" و"بيكس 8 برو" أثارت مخاوف من أن الكاميرا يمكنها أن تكذب وتتلاعب بالوجوه والحقائق.
وتستخدم "جوجل" تقنية تغيير الوجوه على هواتف "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو" بالذكاء الاصطناعي؛ للمساعدة في تغيير تعبيرات الأشخاص في الصور، أي أنه قد يبدو سعيدًا بدلًا من مشهده وهو حزين، وما إلى ذلك من أمور.
وتستعين الميزة الجديدة التي أطلقت عليها جوجل اسم "Best Take" بتقنيات التعلم الآلي لرسم ابتسامة ما على صورة لأحد الأشخاص، أو جعله ينظر للكاميرا بدلًا من نظرته التائهة في اتجاه آخر.
وتتيح الأجهزة أيضًا للمستخدمين مسح العناصر غير المرغوب فيها في الصورة ونقلها وتغيير حجمها -من الأشخاص إلى المباني- إلى "ملء" المساحة المتبقية بما يسمى "ماجيك إديتور".
وتَستخدم كاميرات "بيكسل 8" ما يُعرف بالتعلم العميق، وهو عبارة عن خوارزمية ذكاء اصطناعي فعالة تعمل على تحديد القوام الذي يجب أن يملأ الفجوة من خلال تحليل وحدات البيكسل المحيطة التي يمكنها رؤيتها، باستخدام المعرفة التي اكتسبتها من ملايين الصور الأخرى.
وبالنسبة لبعض المراقبين، يثير هذا أسئلة جديدة حول كيفية التقاط الصور؛ حيث تم وصف تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة من جوجل بشكل مختلف من قِبَل المعلقين والمراجعين التقنيين، على أنها قد تكون "رديئة"، و"مخيفة"، ولها القدرة على "تشكيل تهديدات خطيرة لثقة الناس (الهشة بالفعل) في المحتوى عبر الإنترنت".
ويتفق أندرو بيرسال، المصور المحترف والمحاضر الأول في الصحافة بجامعة جنوب ويلز، مع الرأي القائل بأن التلاعب بالذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر.
وقال بيرسال: "إن التلاعب البسيط، حتى لأسباب جمالية، يمكن أن يقودنا إلى طريق مظلم".
وتابع أن المخاطر أكبر بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في السياقات المهنية، ولكن هناك آثار يجب على الجميع مراعاتها، متابعًا: "عليك أن تكون حذرًا جدًّا بشأن متى تتجاوز الخط المسموح به؟".
ومضى قائلًا: "إنه أمر مقلق للغاية الآن؛ حيث يمكنك التقاط صورة وإزالة شيء ما على الفور على هاتفك. أعتقد أننا ننتقل إلى عالم من نوع ما من العالم المزيف".
ورد إسحاق رينولدز، الذي يقود فريق تطوير أنظمة الكاميرا على الهواتف الذكي في جوجل لـ"بي بي سي"، بأن الشركة تأخذ الاعتبارات الأخلاقية لتكنولوجيا المستهلك الخاصة بها على محمل الجد.
وأتم بقوله: "ميزات مثل تلك التي ظهرت في هواتف بيكسل 8، لا تزيف أبدًا الواقع؛ بل هي فقط تُحَسنه".