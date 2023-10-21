جدل واسع بسبب تقنية على هواتف "بيكسل".. الكاميرا تكذب

وتستخدم "جوجل" تقنية تغيير الوجوه على هواتف "بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو" بالذكاء الاصطناعي؛ للمساعدة في تغيير تعبيرات الأشخاص في الصور، أي أنه قد يبدو سعيدًا بدلًا من مشهده وهو حزين، وما إلى ذلك من أمور.