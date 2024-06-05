تطور مثير في "آيفون 16".. "فوربس": تصميم حوافّ الجهاز هو الأول بالعالم

ومن شاشات العرض المختلفة في بعض الطرز الجديدة، إلى الاستراتيجية الجديدة لمعالجات الجيل المقبل، وعدسات الكاميرا الأكثر تقدمًا، والتصميم الحراري الجديد لمنع ارتفاع درجة الحرارة، فإن "آيفون 16" سيشهد كثير من التغييرات، حسب المجلة الأمريكية.