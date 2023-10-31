رغم تسجيلها انخفاضات حادة في الأرباح.. "سامسونج" تعوّل على هذه المنتجات للمستقبل

وسجلت أرباحًا بقيمة 2.43 تريليون وون كوري (1.80 مليار دولار أمريكي) أيضًا.. وعلى الرغم من أن هذا يمثل ثُلث ما كسبته في نفس الفترة من عام 2022 (10.85 تريليونات وون كوري أو 7.6 مليارات دولار أمريكي)؛ إلا أن هذا الرقم لا يزال أفضل بكثير من الأرباح البالغة 527 مليون دولار التي أعلنت عنها للربع الثاني.