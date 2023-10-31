رغم تسجيلها انخفاضات حادة في الأرباح.. "سامسونج" تعوّل على هذه المنتجات للمستقبل

رغم أن أرباح شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية سجلت انخفاضات حادة في الأرباح، وخسائر قياسية خلال الأرباع الماضية؛ إلا أنها كانت متفائلة في المستقبل.
وقالت سامسونج في تقرير أرباحها الأخير: إن مبيعاتها القوية لأجهزة المحمول الرائدة والشاشات المتميزة، كانت في أفضل أداء لها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأرباع السابقة؛ وهو ما قد يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة في المستقبل.
وقالت سامسونج أيضًا إن قسم حلول الأجهزة، الذي يتضمن أعمالها في مجال الذاكرة والمسابك، قد قلّص خسائره، وتتوقع أن يتعافى الطلب على رقائق الذاكرة تدريجيًّا مع ارتفاع شعبية الذكاء الاصطناعي.
وسجلت الشركة إيرادات مجمّعة قدرها 67.40 تريليون وون كوري (49.9 مليار دولار) للربع الثالث من عام 2023؛ مما يُظهر زيادة محترمة بنسبة 12% عن الربع السابق.
وسجلت أرباحًا بقيمة 2.43 تريليون وون كوري (1.80 مليار دولار أمريكي) أيضًا.. وعلى الرغم من أن هذا يمثل ثُلث ما كسبته في نفس الفترة من عام 2022 (10.85 تريليونات وون كوري أو 7.6 مليارات دولار أمريكي)؛ إلا أن هذا الرقم لا يزال أفضل بكثير من الأرباح البالغة 527 مليون دولار التي أعلنت عنها للربع الثاني.
وبالنسبة لأعمالها في مجال الهاتف المحمول والشبكات، على وجه الخصوص، فقد سجلت أرباحًا بلغت 30 تريليون وون كوري (22.17 مليار دولار) من الإيرادات المجمعة، بالإضافة إلى 3.30 تريليونات وون كوري (2.44 مليار دولار) من الأرباح التشغيلية. وقالت سامسونج إن الطلب كان أعلى في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني؛ وذلك بفضل ظهور علامات التعافي على سوق الهواتف الذكية العالمية.
وأشارت إلى أن سلسلة Galaxy S23 حافظت على "زخم مبيعات قوي"؛ بينما سجّلت أجهزتها القابلة للطي والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء مبيعات قوية.
وتتوقع الشركة أن تنمو مبيعات الهواتف الذكية في الربع المقبل بسبب موسم العطلات، وأن ينتعش السوق في العام المقبل "مع استقرار معنويات المستهلكين تحسبا للتعافي الاقتصادي العالمي".
وهناك قطاع آخر حقّق أداءً جيدًا في الربع الثالث وهو قطاع لوحات الهواتف المحمولة من سامسونج، والذي "أعلن عن زيادة كبيرة في الأرباح على خلفية إصدارات الطرازات الرئيسية الجديدة من قِبَل كبار العملاء"، التي تشمل إصدارات الطرازات الرئيسية الجديدة في السوق مثل "آيفون 15" من "أبل".
وتعتزم "سامسونج" مواصلة التركيز على لوحات OLED لأعمال شاشات الأجهزة المحمولة الخاصة بها وتخطط لإنشاء سلسلة توريد تلبي احتياجات سوق الواقع المعزز والافتراضي.
وسجل قسم أشباه الموصلات بالشركة خسائر تشغيلية قدرها 3.75 تريليونات وون كوري (2.77 مليار دولار) لهذا الربع، وهو أفضل قليلًا من خسائره البالغة 4.36 تريليونات وون كوري (3.23 مليارات دولار) في الربع السابق.
وتتوقع سامسونج أن يتحسن الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة في الفترة المقبلة، كما تتوقع طلبًا قويًّا على الخوادم من موفري الخدمات السحابية بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية.