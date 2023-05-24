حرب "الرقائق" تشتعل بين أمريكا والصين بعد اتفاقية "أبل"

أشعلت اتفاقية جديدة أعلنت عنها شركة "أبل" الأمريكية ما يوصف بـ"حرب الرقائق" بين الولايات المتحدة والصين.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "أبل" أبرمت صفقة كبرى لأشباه الموصلات أمريكية الصنع؛ تمهيدًا لإبدال تلك الصينية التي تعتمد عليها الشركة في كافة منتجاتها الذكية، بعد قرار صيني بحظر توريد الرقائق إلى الشركات الأمريكية.
وبموجب الاتفاقية متعددة السنوات، ستقوم شركتان أمريكيتان بتطوير مكونات لأجهزة 5G التي سيتم تصميمها وتصنيعها في أمريكا.
وتقول شركة "أبل": إن الصفقة جزء من خطة أعلنتها في عام 2021 لاستثمار 430 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشتدّ فيه الخلاف التجاري المتمركز حول صناعة التكنولوجيا بين واشنطن وبكين.
وشهد النزاع الذي طال أمده فرض الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات ضد صناعة الرقائق الصينية، واستثمار مليارات الدولارات لتعزيز قطاع أشباه الموصلات في أمريكا.
وفي الأشهر الأخيرة، تعرض عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة لمزيد من التدقيق من قبل المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء؛ بسبب اعتمادهم على الشركات المصنعة والمكونات الصينية.
وتعمل "أبل" على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها تدريجيًا، حيث يتم تصنيع المزيد من أجهزتها الآن في دول مثل الهند وفيتنام.
وفي العام الماضي، قالت إنها ستشتري أشباه الموصلات من مصنع يتم بناؤه في ولاية أريزونا الأمريكية بواسطة شركة TSMC التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق.
بموجب الصفقة الأخيرة، التي توسع العلاقة الحالية لصانع آيفون مع Broadcom، سيتم تصميم وبناء مكونات أجهزة "أبل" في كولورادو وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة.
وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" في بيان: "يسعدنا أن نقدم التزامات تسخّر البراعة والإبداع والروح المبتكرة للتصنيع الأمريكي".