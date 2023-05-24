حرب "الرقائق" تشتعل بين أمريكا والصين بعد اتفاقية "أبل"

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "أبل" أبرمت صفقة كبرى لأشباه الموصلات أمريكية الصنع؛ تمهيدًا لإبدال تلك الصينية التي تعتمد عليها الشركة في كافة منتجاتها الذكية، بعد قرار صيني بحظر توريد الرقائق إلى الشركات الأمريكية.