"وايمو" تعلن تحقيق "التاكسي الآلي" إنجازاً جديداً في تشغيله التجريبي بالولايات المتحدة

وتابعت قائلة "نرى حالياً أشخاصاً من جميع مناحي الحياة يستخدمون خدمتنا للسفر دون هموم، والحصول على الاستقلال، واستعادة تنقلاتهم والمزيد. إن خدمات نقل الركاب المستقلة بالكامل هي حقيقة واقعة وخيار تنقل مفضل للأشخاص الذين يتنقلون في مدنهم كل يوم".