"وايمو" تعلن تحقيق "التاكسي الآلي" إنجازاً جديداً في تشغيله التجريبي بالولايات المتحدة

أعلنت شركة "وايمو" أن خدمة "التاكسي الآلي" الخاصة بها حققت إنجازاً جديداً في تشغيلها التجريبي الجاري بعدة ولايات أميركية.
وأوضحت "وايمو" أن "التاكسي الآلي" الخاص بها يقوم الآن بـ50 ألف رحلة مدفوعة الأجر كل أسبوع.
ويتم حالياً تسيير رحلات التاكسي الآلي لـ "وايمو" في مدن: فينيكس وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس الأمريكية.
وأشارت "وايمو" إلى أنها تتلقى حالياً نحو 300 حجز كل ساعة أو 5 حجوزات كل دقيقة في المدن التي تعمل بها.
وأرجعت "وايمو" انتشار خدماتها بصورة كبيرة إلى "نهج الأمن المعتمد" من الشركة، الذي يهدف إلى توسيع نطاق برنامجها مع الوصول إلى أقصى درجات الأمان للمستخدمين.
وتابعت قائلة "نرى حالياً أشخاصاً من جميع مناحي الحياة يستخدمون خدمتنا للسفر دون هموم، والحصول على الاستقلال، واستعادة تنقلاتهم والمزيد. إن خدمات نقل الركاب المستقلة بالكامل هي حقيقة واقعة وخيار تنقل مفضل للأشخاص الذين يتنقلون في مدنهم كل يوم".