"جوجل" تغيّر تسمية وإمكانيات عدد من تطبيقات "الصور" الخاصة بها

غيّرت شركة "جوجل" الأمريكية تسمية وإمكانيات عدد من تطبيقات الصور الخاصة بها، ضمن تحديثات نظام تشغيل "أندرويد 14" الجديد.
وأظهر متجر "جوجل بلاي" أن تطبيق "جوجل كاميرا" الذي كان مخصصًا لهواتف "بيكسل" تَغير اسمه لتطبيق "بيكسل كاميرا"؛ فيما حصل تطبيق "جوجل فوتوز" على عدد من المزايا الجديدة.
وكتبت جوجل في وصف تطبيق "بيكسل كاميرا" ملاحظة قالت فيها: "لا تفوت أي لحظة مع (بيكسل كاميرا) المعاد تصميمها بالكامل، والتقط صورًا ومقاطع فيديو فيديو رائعة باستخدام ميزات عديدة مثل (نايت سايت) و(بورتريه) والفاصل الزمني والضبابية السينمائية".
وسيكون تطبيق "بيكسل كاميرا" متوفرًا على أجهزة "بيكسل فولد" و"بيكسل تابلت" و"بيكسل 7 برو" و"بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو".
أما بالنسبة لتطبيق "جوجل فوتوز"، فيُظهر تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا"، أن التطبيق أضاف أيقونات مشاركة جديدة للصور ومقاطع الفيديو.
ويمكن حاليًا بمجرد أن تنزلق الصور للأعلى أن يظهر لك أيقونة المشاركة بجانب زر "التعديل" في الزاوية اليمنى، كما يتيح لك تحديد صور متعددة لمشاركتها.
وتحتوي الصورة المحددة أيضًا على رمز القلم الرصاص في زاويتها لتشغيل أداة التوصيف، مع وجود المكتبة الموجودة أسفلها والتي تحتوي على إجراءات متعددة لـ"جوجل فوتوز"؛ بما في ذلك إنشاء رابط وإرسال الصور والإضافة إلى الألبوم.
وفي الصفين التاليين، ستحصل على أهداف المشاركة المباشرة، بما في ذلك التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، وعند التمرير لأعلى، يمكنك الوصول إلى الشبكة بأكملها.