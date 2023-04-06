تسريب يكشف تفاصيل دقيقة حول نظام تشغيل "آي أو إس 17" على هواتف "آيفون"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، تفاصيل دقيقة حول نظام التشغيل الجديد المرتقب "آي أو إس 17" على هواتف "آيفون".
ويُتوقع أن يتم إطلاق نظام التشغيل الجديد خلال اليوم الأول لمؤتمر أبل السنوي للمطورين والمبرمجين يوم 5 يونيو المقبل.
وأفادت المصادر لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، بأن تحديث "آي أو إس 17" سيركز على تضمين تحسينات في الأداء والاستقرار، ولا يُتوقع وجود تغييرات ضخمة؛ باستثناء واحد.
ويتمثل هذا الاستثناء في نية "أبل" إحداث تجديد كلي في "مركز التحكم" الخاص بالنظام لأول مرة منذ تقديمه في نظام تشغيل "آي أو إس 7" قبل 10 سنوات.
ولم يقدم المصدر تفاصيل محددة حول طبيعة هذا التجديد لمركز التحكم؛ ولكن يُتوقع أن يغير الطريقة التي يصل بها مستخدمو "آيفون" إلى عناصر التحكم الأخرى مثل "واي فاي" أو "بلوتوث"، والسطوع ومستوى الصوت ووظائف النظام الأخرى.