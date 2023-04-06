تسريب يكشف تفاصيل دقيقة حول نظام تشغيل "آي أو إس 17" على هواتف "آيفون"

وأفادت المصادر لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، بأن تحديث "آي أو إس 17" سيركز على تضمين تحسينات في الأداء والاستقرار، ولا يُتوقع وجود تغييرات ضخمة؛ باستثناء واحد.