تسريبات تكشف تفاصيل نظام تشغيل "آي أو إس 17" على هواتف "آيفون"

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية تسريبات حول نظام تشغيل "آي أو إس 17" على هواتف "آيفون".
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "آي أو إس 17" قد لا يتمتع بالكثير من التغييرات المرئية أو إصلاحات بصرية ضخمة، لكنه قد يتضمن قدرًا أكبر من الاستقرار والكفاءة.
ومتوقع أن يتم إصدار النظام سبتمبر المقبل، جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف "آيفون 15".
وسيدعم نظام هواتف "آيفون" بصورة أكبر تكامله في العمل مع سماعات الرأس الخاصة بالواقع الافتراضي والمعزز والساعات الذكية.
بالإضافة إلى ذلك، سيشهد تطبيق الموسيقى بعض التغييرات المتعلقة بالتنقل بداخله، وسيتم تبسيط تطبيق البريد الإلكتروني، وسيتم تحسين التذكيرات والملفات.
وسيكون هناك أيضًا تغييرات طفيفة في تطبيقي "Fitness"، و"Wallet"، وتشير المصادر إلى أن تطبيق "المحفظة"، قد يكون متصلاً بخدمة "أبل باي".