تسريبات تكشف تفاصيل نظام تشغيل "آي أو إس 17" على هواتف "آيفون"

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "آي أو إس 17" قد لا يتمتع بالكثير من التغييرات المرئية أو إصلاحات بصرية ضخمة، لكنه قد يتضمن قدرًا أكبر من الاستقرار والكفاءة.