نائبة الرئيس الأمريكي تعلن إقامة معهد لسلامة الذكاء الاصطناعي لحماية المستهلكين من تقنياته

ومضت قائلةً: "مثلما يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تحقيق خير عميق، فإنه لديه أيضًا القدرة على التسبب في ضرر عميق، بدءًا من الهجمات الإلكترونية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي على نطاق يتجاوز أي شيء رأيناه من قبل، إلى الأسلحة البيولوجية المصاغة بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تعرض حياة الملايين للخطر".