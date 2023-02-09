بشرط وبنطاق مكاني.. انتقل مع "تويتر" إلى "تغريدة الـ4 آلاف حرف"!

وأضافت: "لا تزال معظم الوظائف القياسية للتغريد سارية المفعول، سواء كنت تريد نشر صورة أو استخدام علامة تصنيف أو إنشاء استطلاع، ولكن يمكنك الآن كتابة ما يصل إلى 4000 حرف"، لافتة إلى أنه "في الوقت الحالي لا يمكن حفظ التغريدات الأطول على الويب كمسودات أو جدولتها لإرسالها لاحقًا".