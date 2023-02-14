"تيك توك" ينوي اعتماد استراتيجية جديدة تزيد أرباح منشئي المحتوى

ويدرس القائمون على "تيك توك" أيضًا تجديد صندوق "كرييتور" الخاص بها، بعد شكاوى من المبدعين من انخفاض المدفوعات، لتقديم مكافآت أكبر لمنشئي المحتوى لضمان عدم هجرتهم للتطبيقات المنافسة مثل "رييلز" من "ميتا"، و"شورتس" من "يوتيوب".