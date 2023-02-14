"تيك توك" ينوي اعتماد استراتيجية جديدة تزيد أرباح منشئي المحتوى

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميًا "تيك توك" ينوي اعتماد استراتيجية جديدة تزيد أرباحه وتجعله قادرا على مواجهة المنافسة، والإبقاء على المبدعين ومنشئي المحتوى لديه.
وأوضحت مصادر من داخل "تيك توك" لموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها تنوي اتباع استراتيجية جديدة يمكنها زيادة أرباح المبدعين ومنشئي المحتوى بصور أكبر من مقاطعهم الأكثر إثارة.
وتعمل الاستراتيجية الجديدة على حظر الاشتراك غير المدفوع التي تسمح للمبدعين بتحصيل 1 دولار أو أي سعر من اختيارهم للوصول إلى مقطع فيديو معين، بتقنية جديدة تجعل الأرباح تذهب إلى حساباتهم مباشرة.
ويدرس القائمون على "تيك توك" أيضًا تجديد صندوق "كرييتور" الخاص بها، بعد شكاوى من المبدعين من انخفاض المدفوعات، لتقديم مكافآت أكبر لمنشئي المحتوى لضمان عدم هجرتهم للتطبيقات المنافسة مثل "رييلز" من "ميتا"، و"شورتس" من "يوتيوب".
ومتوقع أن يتم إصدار هذه التعديلات في وقت لاحق من شهر مارس المقبل.