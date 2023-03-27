رسائل سرية تكشف انهيار القيمة السوقية لـ"تويتر" بعد عام واحد من استحواذ ماسك عليها

كشفت رسائل سرية، انهيار القيمة السوقية لمنصة التدوين المصغر "تويتر"، بعد عام واحد من استحواذ الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك عليها.
وأوضحت رسائل سرية متبادلة بين ماسك وموظفي تويتر، نشرَها موقع "ذا إنفورميشن" وصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القيمة السوقية لتويتر تراجعت إلى 20 مليار دولار، بعدما كانت 44 مليار دولار وقت استحواذ ماسك عليها.
وحذّر "ماسك" في هذه الرسائل القوة العاملة المتبقية في تويتر، بعد عمليات تسريح هائلة، من أن الوضع المالي في الشركة لا يزال غير مستقر.
وكتب ماسك: "يجب أن يتم إعادة تويتر بسرعة إلى المسار، يجب أن نطبق مسارًا واضحًا وإن كان صعبًا، لنصل إلى تقييم مالي للشركة يبلغ 250 مليار دولار".
وتعني هذه التصريحات لماسك أنه يرغب في زيادة قيمة أسهم تويتر 10 أضعاف في المستقبل، وقال ماسك إن تويتر سيسمح للموظفين ببيع الأسهم كل ستة أشهر، وهي سياسة مماثلة لتلك المعمول بها في شركته الأخرى "سبيس إكس".