هاتف "هواوي" ثُلاثي الطي يحصل على 2.7 مليون طلب شراء مسبق

كشفت شركة "هواوي" الصينية، عن أن هاتفها الأحدث ثلاثي الطي "هواوي ميت إكس تي"، حصل على 2.7 مليون طلب شراء مسبق.
وأوضحت هواوي أن هاتفها القابل للطي سيتم طرحه رسميًّا في الأسواق يوم 20 سبتمبر؛ مما سيُدخله في مواجهة ومنافسة مباشرة مع شركة "أبل" الأمريكية التي تستعد لإطلاق هواتفها "آيفون 16" في توقيت مقارب؛ وفقًا لما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وتسعى "أبل" إلى العودة والدخول في قائمة المراكز الخمسة الأولى لأكثر بائعي الهواتف الذكية في الصين، بعدما خرجت منها في الربع الثاني للعام، لصالح شركات محلية.
وفي المقابل تأمل "هواوي" في الاستفادة من عدم دخول "أبل" بعد إلى سوق الهواتف القابلة للطي لزيادة شعبية هواتفها.