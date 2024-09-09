هاتف "هواوي" ثُلاثي الطي يحصل على 2.7 مليون طلب شراء مسبق

وأوضحت هواوي أن هاتفها القابل للطي سيتم طرحه رسميًّا في الأسواق يوم 20 سبتمبر؛ مما سيُدخله في مواجهة ومنافسة مباشرة مع شركة "أبل" الأمريكية التي تستعد لإطلاق هواتفها "آيفون 16" في توقيت مقارب؛ وفقًا لما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.