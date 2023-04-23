شاهد أول لقطات فيديو مسربة لجهاز "بيكسل فولد" القابل للطي

وتشير التقارير إلى أن "بيكسل فولد" سيتم طرحه بمقابل 1700 دولار أمريكي، وسيكون بشاشة خارجية 5.8 بوصة، وشاشة داخلية بعد الطي 7.6 بوصة، وستتميز بمفصل أكثر متانة وبطارية قابلة للطي، تدون لأكثر من 72 ساعة كاملة.