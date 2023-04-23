شاهد أول لقطات فيديو مسربة لجهاز "بيكسل فولد" القابل للطي

نشر أحد الحسابات الشهيرة في الكشف عن تسريبات الهواتف الذكية أول مقطع فيديو مسرب لأول جهاز قابل للطي تنتجه شركة "جوجل" الأمريكية "بيكسل فولد".
ومتوقع أن يتم الكشف رسميًا عن جهاز "بيكسل فولد" القابل للطي في مؤتمر جوجل للمطورين والمبرمجين يوم 10 مايو المقبل.
ورغم أن مقطع الفيديو لا يظهر أي تفاصيل إمكانيات أو مواصفات الجهاز، لكنه يعرض للمرة الأولى شكل الشاشة اللمسية الداخلية الخاصة بالجهاز.
وتشير التقارير إلى أن "بيكسل فولد" سيتم طرحه بمقابل 1700 دولار أمريكي، وسيكون بشاشة خارجية 5.8 بوصة، وشاشة داخلية بعد الطي 7.6 بوصة، وستتميز بمفصل أكثر متانة وبطارية قابلة للطي، تدون لأكثر من 72 ساعة كاملة.