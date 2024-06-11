آبل تدمج الذكاء الاصطناعي " "ChatGPT في أجهزة الآيفون

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين الذي استمر قرابة ساعتين، حيث أبرز المديرون التنفيذيون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي تيم كوك، كيفية تفاعل المساعد الصوتي "سيري" مع الرسائل والبريد الإلكتروني والتقويم، بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث، كما ستتمكن "سيري" من كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتغيير نبرة الصوت، كما سيمكّن المستخدمين من الوصول إلى شات جي بي تي مجانًا.