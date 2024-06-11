آبل تدمج الذكاء الاصطناعي " "ChatGPT في أجهزة الآيفون

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن استراتيجيتها الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ستدمج تقنية "Apple Intelligence" عبر مجموعة تطبيقاتها، بما في ذلك "سيري"، وستوفر روبوت شات جي بي تي (ChatGPT) على أجهزة الآيفون وكمبيوترات ماك وآي باد.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين الذي استمر قرابة ساعتين، حيث أبرز المديرون التنفيذيون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي تيم كوك، كيفية تفاعل المساعد الصوتي "سيري" مع الرسائل والبريد الإلكتروني والتقويم، بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث، كما ستتمكن "سيري" من كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتغيير نبرة الصوت، كما سيمكّن المستخدمين من الوصول إلى شات جي بي تي مجانًا.
وركزت آبل على وضع الخصوصية في قلب ميزاتها، مميزة نفسها عن منافسيها مثل مايكروسوفت وجوجل، ومع ذلك كانت ردود فعل وول ستريت فاترة، حيث أغلقت أسهم آبل يوم أمس الاثنين بانخفاض يقارب 2% بعد الحدث.