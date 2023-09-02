"خصائصك الجسدية" يستهدفها "ماسك".. انتظر تغيير "إكس" في هذا الموعد

وأضافت الشركة مؤخرًا إلى سياسة الخصوصية على الإنترنت، تقول: "ربما نستخدم المعلومات التي نجمعها للمساعدة في تدريب نماذج التعلم الآلي أو نماذج الذكاء الاصطناعي من أجل الغرض المحدد في هذه السياسة".