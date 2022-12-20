القائمة تتوسّع.. حظر جديد لـ"تيك توك" في جهات حكومية أمريكية

وأضافت الشركة، أنه جرى منع نحو 65 بالمئة من محاولات الاتصال بتيك توك الشهر الحالي على أجهزة تديرها الشركة لعملاء لديها من القطاع العام في أنحاء العالم، بما في ذلك مدارس وهيئات أخرى، بزيادة عشرة بالمئة على محاولات الاتصال التي مُنعت في يونيو.