تسريبات تكشف صورًا أكثر وضوحًا لهاتف "بيكسل فولد"

أظهرت لقطاتٌ جديدة مسربة أوضح، صورًا لهاتف "بيكسل فولد" القابل للطي المتوقع أن تكشف عنه شركة "جوجل" الأمريكية في مؤتمرها للمطورين والمبرمجين بعد نحو أسبوعين من الآن.
وتُظهر الصور المسربة الجديدة، التي نشرها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، الجزءَ الأمامي لهاتف "بيكسل فولد" وصورة أخرى للجزء الخلفي القابل للطي، الذي يُظهر مدى وضوح نتوء الكاميرا.
ويبدو من الصور الجديدة المسربة أن هاتف "بيكسل فولد" يتمتع بحسٍّ أكثر أناقة من باقي الهواتف الأخرى القابلة للطي.
وكانت تقارير سابقة، قد أشارت إلى أن "بيكسل فولد" سيكلف 1700 دولار أمريكي، وسيكون مزودًا بشاشة قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة وشاشة خارجية بقياس 5.8 بوصة، وسيتم تزويده بمفصلات "أكثر متانة" عن أي جهاز آخر قابل للطي.