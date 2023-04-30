تسريبات تكشف صورًا أكثر وضوحًا لهاتف "بيكسل فولد"

وكانت تقارير سابقة، قد أشارت إلى أن "بيكسل فولد" سيكلف 1700 دولار أمريكي، وسيكون مزودًا بشاشة قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة وشاشة خارجية بقياس 5.8 بوصة، وسيتم تزويده بمفصلات "أكثر متانة" عن أي جهاز آخر قابل للطي.