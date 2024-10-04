تنشيط الأسئلة الصوتية.. مزايا جديدة بالذكاء الاصطناعي لمحرّك بحث "جوجل"

وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، إلى أن بعض المستثمرين كانوا قلقين من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التقنية التي تدعم ملخصات الذكاء الاصطناعي من "جوجل"، قد تلتهم أعمال البحث الخاصة بالشركة.