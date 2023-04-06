4 ميزات جديدة في دردشة "ديسكورد" مدفوعة الأجر

وتقدم "ديسكورد" كذلك خدمة تسمح ببعض ردود أفعال الرموز التعبيرية بتحريك رسائل الدردشة مع ازدهار أكثر قليلاً من الرمز العادي، وكذلك ردود الفعل الفائقة المحدودة، التي تقتصر حاليًا على 5 ردود فقط كل أسبوع، بدلًا من 2 فقط للحساب العادي.