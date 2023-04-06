4 ميزات جديدة في دردشة "ديسكورد" مدفوعة الأجر

طرح تطبيق الدردشة الصوتية الشهير "ديسكورد" 4 ميزات جديدة في منظومتها مدفوعة الأجر "ديسكورد نيترو"، من بينها خدمة لإدخال تأثيرات صوتية خلال المكالمات.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" النقي المتخصص، أن الميزات الجديدة في "ديسكورد نيترو" يمكن من خلالها إدخال موسيقى ترمبون حزينة مثلاً.
وتتيح ميزة لوحة الصوت، أن يرسل المشتركين ردود فعل صوتية، عن طريق تحميل "ساوند بوردز" بملفات صوتية برعاية "ديسكورد" نفسها أو تحميلها بواسطة مديري المجتمعات الفردية.
وتقدم "ديسكورد" كذلك خدمة تسمح ببعض ردود أفعال الرموز التعبيرية بتحريك رسائل الدردشة مع ازدهار أكثر قليلاً من الرمز العادي، وكذلك ردود الفعل الفائقة المحدودة، التي تقتصر حاليًا على 5 ردود فقط كل أسبوع، بدلًا من 2 فقط للحساب العادي.