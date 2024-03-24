"أكتيفجن" تطرح لعبة جديدة مقتبسة من أجواء "كول أوف ديوتي"

طرحت شركة "أكتيفجن" الأمريكية إصدارًا خاصًّا من لعبة "باتل رويال" للهواتف الذكية، ولكن يبدو أنه مقتبس من أجواء لعبتها الشهيرة "كول أوف ديوتي"، حيث أطلقت على اللعبة الجديدة اسم "كول أوف ديوتي: وور زون موبايل".