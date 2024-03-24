"أكتيفجن" تطرح لعبة جديدة مقتبسة من أجواء "كول أوف ديوتي"

طرحت شركة "أكتيفجن" الأمريكية إصدارًا خاصًّا من لعبة "باتل رويال" للهواتف الذكية، ولكن يبدو أنه مقتبس من أجواء لعبتها الشهيرة "كول أوف ديوتي"، حيث أطلقت على اللعبة الجديدة اسم "كول أوف ديوتي: وور زون موبايل".
وأوضحت الشركة في بيانها أن اللعبة متاحة حاليًا على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستوفر إمكانية انضمام خوادم قياسية متعددة اللاعبين.
وستمكن اللعبة الجديدة من مشاركة التقدم في الأسلحة ونقاط الإنجازات عبر الأنظمة الأساسية التي قمت بتسجيل الدخول لها عبر حساب "أكتيفجن" الخاص بك.
ويعد هذا مناسبًا بشكل خاص إذا كنت تقوم في كثير من الأحيان بالتبديل بين الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم والهاتف الذكي.
ويمكنك لعب اللعبة باستخدام وحدات التحكم التي تعمل باللمس على شاشتك أو إقران جهاز Android/iOS الخاص بك بوحدة تحكم متوافقة.