مصادر: "أبل" تجهّز لمفاجأة جديدة تنافس بها "سامسونج"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن نيتها التجهيز لما وصفوه بـ"المفاجأة الجديدة" التي ستنافس بها شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية.
وأوضحت المصادر لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن "أبل" تعمل حاليًا على إطلاق أول "خاتم ذكي" خاص بها خلال عام 2026.
وأوضحت المصادر أن "أبل" تنوي منافسة "سامسونج" التي أطلقت في وقت سابق من هذا العام خاتمها الذكي "جلاكسي رينج" بسعر 399 دولارًا أمريكيًّا.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن كبير المحللين في شركة الأبحاث "سي سي إس إنسايت"، بن وود، قوله إن خاتم "أبل" المرتقب يتناسب مع تركيز الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، على التطبيقات الخاصة بالصحة.
وسيكون إطلاق الخاتم الذكي، أول منتج جديد من أبل منذ إطلاقها سماعة "أبل فيجن برو" هذا العام.
وقال وود: "نظرًا لمدى عمق واهتمام تيم كوك بالصحة، أعتقد أن الخاتم هو امتداد تكميلي للغاية لشركة أبل".
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن "خاتم أبل الذكي" سيتضمن مستشعرات مختلفة لتتبع مقاييس الصحة مثل معدل ضربات القلب، وسيكون خطوة جديدة لتجعل "أبل" مستخدميها مقيدين بعالم أجهزتها وألا يتوجهوا إلى منافسين آخرين.