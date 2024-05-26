لا تخف على صورتك العامة.."إكس" تخفي هوية المستخدم عند استخدامك لـ"أعجبني"!

وبحسب منشورات موظفي المنصة فإن المستخدمين لن يكونوا قادرين على رؤية استخدام الآخرين لخيار أعجبني للتعليق على أي مشاركة، كما لن يكون في مقدورهم معرفة المشاركات التي أعجبت مستخدم ما مثلاً، من خلال علامة تبويب على صفحته، ورغم أن التغيير المنتظر يمكن أن يكون مفيدًا في منع المستخدمين المتطفلين من التطفل على خيارات الآخرين، فإنه أيضًا سيقضي على استخدامات مفيدة.