يعمل بالذكاء الاصطناعي ودقته 92%.. جوجل تطور "طبيبًا افتراضيًّا" لمستخدميها

ويستعين مستخدمو "غوغل" حاليًا به عبر طرح الأسئلة التي تكون الإجابة عنها هائلة، وتكون عبارة عن صفحات في مواقع لا تُعد ولا تحصى، بعضها مرتبط بالموضوع وبعضها بعيد كل البعد عنه؛ لكن "طبيب غوغل" الجديد سيقدم إجابات أكثر دقة، وسيكون أداؤه تمامًا مثل أداء الطبيب البشري.