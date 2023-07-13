يعمل بالذكاء الاصطناعي ودقته 92%.. جوجل تطور "طبيبًا افتراضيًّا" لمستخدميها

يعمل بالذكاء الاصطناعي ودقته 92%.. جوجل تطور "طبيبًا افتراضيًّا" لمستخدميها
على نهج التطورات التقنية المتسارعة، يجهّز عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل" برنامجًا جديدًا عبر الذكاء الاصطناعي، يوفر لمستخدميه طبيبًا افتراضيًّا يجيب على أسئلتهم.
ويستعين مستخدمو "غوغل" حاليًا به عبر طرح الأسئلة التي تكون الإجابة عنها هائلة، وتكون عبارة عن صفحات في مواقع لا تُعد ولا تحصى، بعضها مرتبط بالموضوع وبعضها بعيد كل البعد عنه؛ لكن "طبيب غوغل" الجديد سيقدم إجابات أكثر دقة، وسيكون أداؤه تمامًا مثل أداء الطبيب البشري.
وقال باحثون من "غوغل" في دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية وفق "سكاي نيوز عربية": سوف تستخدم الخدمة الجديدة نظامًا شبيهًا بنظام روبوت الدردشة الشهير "تشات جي بي تي".
وأضافت أن دقة الإجابات كانت بنسبة 92%؛ فعلى سبيل المثال، كانت الإجابات التي قدّمها "طبيب غوغل" مماثلة لإجابات قدّمها 9 أطباء من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند، سُئِلوا 80 سؤالًا.
لكن "طبيب غوغل" فشل في تقديم تفاصيل وإجابات دقيقة عن مشكلات صحية مثل "سلس البول"، وهل بالإمكان علاجها.
ويقول الباحثون في "غوغل" إن الخدمة الجديدة لا تهدد عمل الطبيب العام، ويمكن استخدام "طبيب غوغل" لاحقًا في الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الناس على الخطوط الساخنة للخدمات الصحية.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، فيفيك ناتاراجان: عندما يتوجه الناس إلى الإنترنت بحثًا عن المعلومات الصحية؛ فإنهم يواجهون كمًّا هائلًا من المعلومات؛ لذلك قد يختارون أسوأ سيناريو من ضمن 10 تشخيصات محتملة يجدونها هناك، ويمرون بتوتر غير ضروري.
وأضاف أن نموذج اللغة الذي يقوم عليه "طبيب غوغل"؛ سيقدم رأيًا علميًّا مختصرًا، وسيكون مدعومًا بالأدلة.
ولفت إلى أنه يمكن أن يُستخدم في فهم مدى إلحاح حالة المريض وتحويلها إلى العلاج الفعلي.