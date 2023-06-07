تسريبات تكشف عما تجهزه سامسونج في مؤتمرها العالمي يوليو المقبل

كشفت مصادر عديدة من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عما تجهزها الشركة خلال حدثها العالمي في أواخر يوليو المقبل بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.
ولم تحدد المصادر بعدُ الموعد النهائي لمؤتمر "سامسونج" العالمي، ولكن تحدثت عن أنه حدث سيركز بشكل كبير على الأجهزة القابلة للطي، وفقًا لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وترجّح المصادر أن تكشف سامسونج النقاب عن الإصدارين الجديدين لهاتفيها القابلين للطي "جلاكسي زد فليب 5" و"جلاكسي زد فولد 5".
وكتبت سامسونج في إعلانها: "تم اختيار سيئول هذا العام؛ بسبب دورها في التأثير على الاتجاهات العالمية بثقافتها الديناميكية والابتكار، في حين أنها تعكس أيضًا ثقة سامسونج القوية في الفئة القابلة للطي".
وتتوقع سامسونج أن يحتوي Galaxy Z Flip 5 على شاشة خارجية أكبر، بالإضافة إلى تصميم مفصلي جديد يجعل التجعد على شاشته أقل وضوحًا.
وتشير أيضًا إلى أنه سيتم دعمه بواسطة شريحة Snapdragon 8 Gen 2، تمامًا مثل Galaxy S23.
أما بالنسبة لهاتف Galaxy Z Fold 5، فتقول المصادر إن لديه تصميمًا جديدًا للمفصلة يتخلص من فجوة سلفه، ويضمن أن يكون كلا الجانبين مسطحًا فوق بعضهما عند طيهما، ويجعل تجعد الشاشة أقل وضوحًا.
ويمكن أيضًا أن يتم دعم الجهاز بواسطة Snapdragon 8 Gen 2.