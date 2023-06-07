تسريبات تكشف عما تجهزه سامسونج في مؤتمرها العالمي يوليو المقبل

وكتبت سامسونج في إعلانها: "تم اختيار سيئول هذا العام؛ بسبب دورها في التأثير على الاتجاهات العالمية بثقافتها الديناميكية والابتكار، في حين أنها تعكس أيضًا ثقة سامسونج القوية في الفئة القابلة للطي".