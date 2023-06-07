أبرزهم "بي بي سي".. عصابة جرائم إلكترونية تُوَجه إنذارًا لعدد من ضحاياها

وجّهت عصابة جرائم إلكترونية "كلوب"، إنذارًا نهائيًّا لعدد من ضحايا الاختراق الذي ضرب عددًا كبيرًا من المنظمات في جميع أنحاء العالم، بضرورة دفعهم فدية أو نشر البيانات المسروقة في شبكات الإنترنت المفتوحة.
وضمت قائمة ضحايا عصابة "كلوب" التي يُعتقد أن مقرها روسيا، عددًا كبيرًا من الضحايا أبرزهم "بي بي سي".
وطالبت "كلوب" بإرسال المتأثرين بالاختراق رسالة بريد إلكتروني قبل 14 يونيو أو سيتم نشر البيانات المسروقة.
وتم إخبار أكثر من 100 ألف موظف في بي بي سي، والخطوط الجوية البريطانية، بأنه ربما تم أخذ بيانات كشوف المرتبات.
ويتم حث أرباب العمل على عدم الدفع إذا طلب المتسللون فدية.
وأشارت أبحاث الأمن السيبراني سابقًا إلى أن "كلوب" قد يكون مسؤولًا عن الاختراق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة الأسبوع الماضي.
ووجد المجرمون طريقة لاقتحام قطعة من برامج الأعمال الشهيرة تسمى MOVEit، وتمكنوا بعد ذلك من استخدام هذا الوصول للوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بمئات الشركات الأخرى المحتملة.
وقال محللون في مايكروسوفت يوم الاثنين إنهم يعتقدون أن "كلوب" هو المسؤول، بناءً على التقنيات المستخدمة في الاختراق.
وتم تأكيده الآن في منشور طويل على المدونة مكتوب بلغة إنجليزية ركيكة.
وقالت "كلوب" في منشورها: "هذا إعلان لتثقيف الشركات التي تستخدم منتج Progress MOVEit بأن الفرصة هي أننا نقوم بتنزيل الكثير من بياناتك كجزء من استغلال استثنائي".
وطالبت جميع الضحايا بإرسال بريد إلكتروني إلى العصابة لبدء التفاوض على بوابة الشبكة المظلمة للطاقم.
ويُعد هذا تكتيكًا غير معتاد حيث يتم إرسال طلبات الفدية عادةً عبر البريد الإلكتروني إلى المنظمات الضحايا من قِبَل المتسللين؛ لكنهم هنا يطالبون الضحايا بالاتصال.
وقد يكون هذا بسبب أن Clop نفسها لا تستطيع مواكبة حجم الاختراق الذي لا يزال قيد المعالجة حول العالم.
وضمت قائمة من سُرِقت بياناتهم حتى الآن:
بي بي سي
الخطوط الجوية البريطانية
إير لينجوس
محلات بووتس
حكومة نوفا سكوشا
جامعة روتشستر