يفضلها الكثير من مستخدمي آيفون.. تقارير: "آبل" ستتخلّى عن هذه التقنية

وأشارت تقارير تداولتها مواقع صينية، إلى أن "آبل" قد لا تستعمل تقنيات الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في أي نوع من أجهزة آيفون المستقبلية، و"أن الشركة أغلقت معظم الأدوات التي استخدمتها لإنتاج وتمكين تقنيات "Touch ID" في الماضي، وآخر هاتف أتى بهذه التقنيات هو هاتف "iPhone SE" الذي أطلق عام 2022".