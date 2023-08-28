تسريبات جديدة تكشف مواصفات "هواوي ميت 60" المرتقب

ويظهر هاتف "هواوي ميت 60" في التسريبات باللون الأرجواني من الجزء العلوي في الزجاج، فيما سيأتي الجزء السفلي شفافًا، ما يجعله لونين في نفس اللون، اعتمادًا على زاوية سقوط الضوء على سطحه.