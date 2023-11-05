قريباً.. خدمة "أمان" إضافية من "واتساب"

وكانت هناك تقارير مبكرة بخصوص التحقق من البريد الإلكتروني، مما يشير إلى أن فريق "واتساب" كان يعمل على نظام التحقق من البريد الإلكتروني منذ أغسطس، وتهدف طريقة التحقق الجديدة إلى تطبيق طبقة أخرى من الأمان على حسابات المستخدمين، ما سيجعل اختراق الحسابات أمراً أكثر صعوبة.