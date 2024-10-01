عُطل يضرب خدمات شبكة "بلايستيشن" العالمية

وأظهر موقع "داون ديتكتور" المعنيّ بالأعطال التقنية العالمية، عطلًا في الشبكة ظهر منذ مساء أمس ومستمر حتى اليوم، تَسبب في تعطل منصة الألعاب الشهيرة في جميع أنحاء العالم.