عُطل يضرب خدمات شبكة "بلايستيشن" العالمية

اشتكى عدد كبير من مستخدمي منصة الألعاب الشهيرة "بلايستيشن" حول العالم، من عطل تقني جعلهم لا يستطيعون اللعب أو الوصول لحساباتهم أو البحث عن عناوين جديدة وشرائها.
وأظهر موقع "داون ديتكتور" المعنيّ بالأعطال التقنية العالمية، عطلًا في الشبكة ظهر منذ مساء أمس ومستمر حتى اليوم، تَسبب في تعطل منصة الألعاب الشهيرة في جميع أنحاء العالم.
ولم يصدر بيان حتى الآن من شركة "سوني" المصنعة لمنصة الألعاب، بشأن المشكلة ولا إمكانية حلها، واكتفت فقط بتحديث صفحة حالة الشبكة لإظهار أن العديد من الخدمات معطلة.
وكتبت الشركة في تحديث الحالة: "نحن نعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن"، "شكرًا على صبرك".
ورصدت تقارير صحفية الأجهزة المتأثرة بالعطل، بأنها تركزت على منصات "بلايستيشن 5" و"بلايستيشن 4" و"بلايستيشن فيتا" و"بلايستيشن 3".