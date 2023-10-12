تقارير: "تيك توك" يخطط لتغيير الطريقة التي يدفع بها لمنشئي الفلاتر.. دولة عربية مؤهلة للبرنامج

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك" ينوي تغيير الطريقة التي يدفع بها لمنشئي الفلاتر.
وأفاد "تيك توك" عبر مدونته الرسمية بأن سياسة الدفع لمنشئي الفلاتر، ستحتاج متطلبات أهلية أقل لأي عوائد مالية محتملة.
وستتضمن تغييرات "تيك توك" حدًّا أدنى للانضمام إلى برنامج المكافآت الجديد الذي أطلقه التطبيق.
وأعلنت إدارة "تيك توك" لأول مرة عن هذا البرنامج في مايو الماضي، وخصصت له ما يقرب من 6 ملايين دولار، للدفع لمنشئي التأثيرات والمرشحات.
وقبل إطلاق البرنامج، كان المبدعون يصنعون المرشحات والألعاب المصغرة والمزيد مقابل مكافأة قليلة أو معدومة؛ على الرغم من كونها جزءًا لا يتجزأ من نجاح النظام الأساسي، وكان يُطلَب من منشئي المحتوى في السابق استخدام مرشحاتهم في ما لا يقل عن 500000 مقطع فيديو، وتم الآن تخفيض هذا الحد؛ مما يتطلب من منشئي المحتوى نشر خمسة فلاتر فقط على النظام الأساسي، مع استخدام ثلاثة منها على الأقل في 1000 مقطع فيديو؛ مما قد يؤدي إلى فتح البرنامج أمام المبدعين الصغار.
وسيتوسع البرنامج أيضًا جغرافيًّا؛ حيث أصبح منشئو المحتوى في البرازيل وأستراليا وكندا وفنلندا وإندونيسيا وأيرلندا واليابان وكوريا وماليزيا وهولندا والفلبين وبولندا والإمارات العربية المتحدة وفيتنام مؤهلين الآن.
وعلى الرغم من أن هذه خطوة نحو المزيد من الشمولية؛ إلا أنه لا يوجد مؤشر على الموعد الذي قد يصبح فيه البرنامج مفتوحًا عالميًّا.