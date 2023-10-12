تقارير: "تيك توك" يخطط لتغيير الطريقة التي يدفع بها لمنشئي الفلاتر.. دولة عربية مؤهلة للبرنامج

وقبل إطلاق البرنامج، كان المبدعون يصنعون المرشحات والألعاب المصغرة والمزيد مقابل مكافأة قليلة أو معدومة؛ على الرغم من كونها جزءًا لا يتجزأ من نجاح النظام الأساسي، وكان يُطلَب من منشئي المحتوى في السابق استخدام مرشحاتهم في ما لا يقل عن 500000 مقطع فيديو، وتم الآن تخفيض هذا الحد؛ مما يتطلب من منشئي المحتوى نشر خمسة فلاتر فقط على النظام الأساسي، مع استخدام ثلاثة منها على الأقل في 1000 مقطع فيديو؛ مما قد يؤدي إلى فتح البرنامج أمام المبدعين الصغار.