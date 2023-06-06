تعرَّف إلى منتجات أبل الجديدة وأسعارها

كشفت شركة أبل في مؤتمرها السنوي العالمي للمطوّرين (WWDC)، الإثنين، عن منتجات جديدة، بعضها تزيح عنه النقاب للمرة الأولى.
ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث تطورات برامج “آي أو إس” (iOS)، و”آيباد أو إس” (iPadOS)، و”ماك أو إس” (macOS)، و”وإتش أو إس” (watchOS)، و”تي في أو إس” (tvOS).
وذكرت "أبل" أنها ستوفر للمطوّرين خلال الفعالية فرصة فريدة للتواصل مع مهندسي الشركة، إضافة إلى تقديم معلومات عن التكنولوجيا والأدوات الجديدة التي يمكن أن تساعدهم على تنفيذ أفكارهم.
إليكم أبرز المنتجات الجديدة التي أعلنت، إضافة إلى أسعارها:
قالت "أبل" إن نظارات فيجن برو سيتم طرحها للبيع في أوائل العام المقبل، بعد أن يتاح للمطوّرين الوقت لبناء تطبيقات تعمل مع النظام.
ستعمل نظارات الواقع الافتراضي المعزّز الجديدة من "أبل"، مع مجموعة من التطبيقات التي ذكرتها الشركة يوم الإثنين.
وقالت "أبل" إن عددًا كبيرًا من تطبيقات آيباد وآيفون سيكون متاحًا على فيجن برو عند الإطلاق. على سبيل المثال: يمكن للمستخدمين تشغيل برنامج Adobe Lightroom وتحرير الصور باستخدام عيونهم وأيديهم فقط.
سيحصل عديد من التطبيقات والألعاب الشائعة من النظام الأساسي على وصول كامل إلى ميزات نظام VisionOS، وكذلك تطبيقات مايكروسوفت وورد وإكسل وتيمز إلى جانب زووم وويبكس.
- نظارات فيجن برو للواقع المعزز: 3499 دولارًا. أقرب منافس لها، نظارة ميتا كويست برو، تكلفتها 999 دولارًا.
وكشفت "أبل" عن جهازَي ماك الأكثر قوة على الإطلاق، وهما: Mac Studio، وMac Pro، إذ يجسّد جهاز (Mac Studio) الأداء القوي والاتصال المحسّن في تصميم مصغر ومذهل بفضل قوة شريحة M2 Max، وشريحة M2 Ultra الجديدة.
جهاز ماك برو مع معالج M2 بسعر 6999 دولارًا.
أول منتج للأجهزة تم الكشف عنه يوم الإثنين هو جهاز ماك بوك آير مقاس 15 بوصة مع معالج Apple M2.
قالت شركة "أبل" إن الجهاز الجديد هو أنحف كمبيوتر محمول في العالم، حيث يبلغ حجمه 11.5 ملم فقط. كما أنه يزن 3.3 أرطال فقط.
-تبدأ الطلبات المسبقة اليوم، ويبدأ الشحن الأسبوع المقبل.