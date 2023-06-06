تعرَّف إلى منتجات أبل الجديدة وأسعارها

ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث تطورات برامج “آي أو إس” (iOS)، و”آيباد أو إس” (iPadOS)، و”ماك أو إس” (macOS)، و”وإتش أو إس” (watchOS)، و”تي في أو إس” (tvOS).