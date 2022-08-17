لماذا يبرز جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد باعتباره الجهاز اللوحي الرائد الأنيق والاحترافي الشامل في السعودية

يدعم جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي ميزة العرض بين عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول والتي تأتي بثلاثة أوضاع؛ وضع المرآة ووضع التمديد ووضع التعاون. في وضع المرآة، تنعكس شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح للمستخدمين بالعمل مباشرةً على الملفات والمستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم الجهاز اللوحي تمامًا كما يفعل المصممون المحترفون. ثم هناك وضع التمديد، الذي يحول الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة إضافية لعرض المزيد من المحتوى؛ مثالي للتسوق عبر الإنترنت، أو عند تصفح الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بعملية سحب وإفلات بسيطة! تمزيق الحدود التي تفصل بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة، حيث تعمل ميزة العرض بيم عدة شاشات -Multi-screen Collaboration على إثراء ورفع مستوى ما يمكنك فعله باستخدام جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد والأجهزة المتصلة الأخرى.