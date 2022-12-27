"أبل" تبدأ الإنتاج الضخم لهذه التقنية الدقيقة الأسبوع المقبل

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية ستبدأ الإنتاج الضخم لواحدة من أحدث تقنياتها خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أبل ستبدأ بالإنتاج الضخم لمعالجات بمعيارية 3 نانومتر في مصانع "تي إس إم سي" الجديدة الأسبوع المقبل لتبدأ في إنتاجها الفعلي في 18 فبراير المقبل.
وسيمهّد هذا لإنتاج أبل الجيل التالي من معالجاتها فائقة القدرة "إم 2 برو" خلال عام 2023.
ومتوقع أن تعقد "تي إس إم سي" احتفالًا في جنوب تايوان في 29 ديسمبر؛ للاحتفال ببدء إنتاج معالجات 3 نانومتر.
ومتوقع أن تدعم أبل أجهزتها "ماك بوك 14" و"ماك بوك 16" و"ماك ستوديو"، و"ماك ميني" بهذه المعالجات فائقة القدرة، معتمدة على نسخة محسنة من معالجات "إم 3" أو "آيه 17 بايونيك" بمعيارية 3 نانومتر.