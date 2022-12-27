"أبل" تبدأ الإنتاج الضخم لهذه التقنية الدقيقة الأسبوع المقبل

ومتوقع أن تدعم أبل أجهزتها "ماك بوك 14" و"ماك بوك 16" و"ماك ستوديو"، و"ماك ميني" بهذه المعالجات فائقة القدرة، معتمدة على نسخة محسنة من معالجات "إم 3" أو "آيه 17 بايونيك" بمعيارية 3 نانومتر.