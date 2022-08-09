تعطل خدمات "تويتر" لدى آلاف المستخدمين في أنحاء العالم

وعانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعًا قانونيًا مع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبًا في يوليو، حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.