تعطل خدمات "تويتر" لدى آلاف المستخدمين في أنحاء العالم

تعطلت خدمات موقع تويتر لآلاف المستخدمين في أنحاء العالم اليوم الثلاثاء، وفقًا لموقع داون ديتكتور الذي يتتبع انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عددٍ من المصادر.
وتفصيلاً، أوضح "داون ديتكتور" أن هناك أكثر من 32 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وذكرت شركة تويتر لوكالة "رويترز" في تعقيب أرسل بالبريد الإلكتروني: "ندرس الوضع حاليًا وسنعود إليكم بالرد في أسرع وقت ممكن".
وعانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعًا قانونيًا مع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبًا في يوليو، حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.